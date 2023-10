Outubro marca retomada das campanhas de vacinação no RN

As secretarias de Estado da Saúde Pública e da Educação se unem, e viabilizam uma campanha de imunização com o objetivo de ampliar a proteção da população do estado. Na primeira fase, que segue até a próxima sexta-feira (6), o foco será principalmente as crianças e jovens, nas escolas de todo o estado, que terão acesso aos imunizantes contra as mais diversas doenças.

No sábado (7), começa outra importante ação, já com um “Dia D de Vacinação”, que é a Campanha de Multivacinação. Ela visa alcançar em especial a faixa etária até 15 anos, atualizando toda a carteira do Calendário Nacional de Vacinação, como BCG, poliomielite, tríplice viral e pentavalente, e também a das campanhas, como a vacina contra a covid-19, por exemplo.

Os dois movimentos, de forma conjunta, visam atacar um problema que vem se apresentando não só no Rio Grande do Norte, mas em todo Brasil, desde 2015: a queda na cobertura vacinal. As ações são frutos do trabalho direto entre a Sesap junto aos municípios, o que gerou uma adesão total. Todos os 167 municípios potiguares confirmaram participação na Campanha de Multivacinação, que vai até o próximo dia 21.

O esforço concentrado neste mês de outubro é fruto de um trabalho planejado desde o início deste ano. Com o apoio de instituições como o Ministério da Saúde, que está investindo em todo o país para a Campanha de Multivacinação, e a Organização Pan-Americana da Saúde, a Sesap realizou oficinas de qualificação e planejamento com os municípios. Percorrendo todas as regiões, as equipes fizeram encontros e diagnósticos sobre cada área, cooperando com os planos que cada município montou a partir de suas necessidades.

Ao fim das campanhas, Sesap e municípios farão um balanço da atuação para traçar as próximas ações.