Ossada encontrada no Pico do Cabugi é de homem desaparecido desde 2016, diz Itep/RN

Exames de DNA realizados pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep-RN) confirmaram, na tarde desta quinta-feira (14), que uma ossada encontrada no Pico do Cabugi, região central potiguar, é de Júlio Lins da Silveira Sobrinho, que na época estava com 61 anos. Ele estava desaparecido há 7 anos no estado.

De acordo com o Itep, em agosto de 2016, Júlio Lins da Silveira Sobrinho havia saido de Natal para subir o Pico do Cabugi, em Angicos, para pagar uma promessa, segundo a família. Desde então, ele não foi mais visto. Em 2020, o NAAF realizou uma subida de cerca de 50 minutos no local e conseguiu encontrar restos humanos em espaço de difícil acesso. A equipe procedeu aos trabalhos de prospecção pericial e coleta qualificada dos vestígios, com auxílio de um drone.

Desde então, de acordo com o Itep, se iniciou o processo para identificação da ossada. Com a impossibilidade de confirmação por impressões digitais e arcada dentária, o único meio foi o DNA. “A ossada estava em um avançado estado de degradação, o que comprometeu os resultados das análises de DNA e consequentemente a identificação”, destacou Fabrício Fernandes, perito oficial e chefe do Laboratório de Genética Forense do Itep.

De acordo com o profissional, inúmeras amostras foram examinadas durante esse tempo, com cada uma levando de 20 a 30 dias para ser totalmente analisada. E, após mais de três anos, veio a confirmação. “Foi um caso muito complexo. Mas depois de muita dedicação de toda a equipe, conseguimos um perfil genético completo. Comparamos com o DNA obtido do filho e concluímos o vínculo de paternidade. A ossada é do senhor Júlio Lins da Silveira Sobrinho”.