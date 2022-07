Os telegramas do Papa aos Chefes de Estado dos países sobrevoados

Vatican News

Antes de chegar ao Canadá às 11h20 (horário em Edmonton), o voo Airbus A330 da Ita Airways com o Papa a bordo terá sobrevoado Itália, Suíça, França, Reino Unido, Islândia, Dinamarca/Groelândia. Aos respectivos Chefes de Estado de cada Nação, o Pontífice enviou as seguintes mensagens.

Itália

Ao Presidente da República Italiana, Sua Excelência Sergio Mattarella:

No momento em que estou prestes a realizar uma Viagem Apostólica ao Canadá, movido sobretudo pelo vivo desejo de encontrar as populações indígenas locais, dirijo ao senhor presidente minha respeitosa saudação, acompanhada com fervorosas orações pelo povo italiano.

Suíça

Ao Presidente da Confederação Suíça, Sua Excelência Ignazio Cassis:

Enquanto voo sobre a Suíça a caminho do Canadá, envio cordiais saudações a V. Excelência e aos cidadãos suíços, junto com minhas orações para que o Deus Todo-Poderoso abençoe a todos com unidade e paz.

França

A Sua Excelência Emmanuel Macron, Presidente da República da França:

Enquanto viajo para o Canadá, envio meus melhores votos aSua Excelência e a toda população da França. Assegurando a todos minha recordação orante, invoco sobre a nação as bênção de Deus de serenidade e alegria.

Reino Unido

A Sua Majestade Rainha Elizabeth II:

Enquanto sobrevoo o Reino Unido a caminho do Canadá, envio os melhores votos a Sua Majestade, aos membros da família real e a todas as pessoas do Reino Unido, Rezo para que o Deus-Todo-Poderoso os abençoe com seus dons de força, alegria e paz.

Islândia

A Sua Excelência Guðni Thorlacius Jóhannesson, Presidente da República da Islândia:

Envio minhas saudações e os melhores votos a Sua Excelência e a seus cidadãos, enquanto sobrevoo a Islância com destino ao Canadá, acompanhados por orações para que Deus abençoe a todos com seus dons de serenidade e alegria.