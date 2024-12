OS PASSOS DE UM HOMEM BOM – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS PASSOS DE UM HOMEM BOM

Num mundo caótico e de conceitos adversos, a gentileza e a bondade ainda existem dentro de homens que temem ao Senhor. E sua característica é visível e provável de serem notadas por aqueles que são capazes de distinguir entre o bem e o mal. Porquanto, os seus passos, mesmo num mundo caótico, são percebidos da eternidade, como afirmam as sagradas letras ao dizer: “Os passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o SENHOR o sustém com a sua mão”. (Salmos 37:23-24)

As Sagradas Letras em suas passagens revelam as características deste homem, ao ensinar que sua luz interior resplandece diante das trevas mundanas. Visto que suas ações estão baseadas na vontade do Eterno.

Eis algumas das características visíveis do homem bom e servo do Eterno; É íntegro, sincero em todos os âmbitos de sua vida; tem os seus passos confirmados pelo Senhor; é sensato; é trabalhador; é maduro, esforçado, estudioso; tem bom ânimo, não desanima, não perde a fé, e vive a vida com alegria; rejeita a ira, a violência e a tentação para adulterar; não fica prostrado quando cai, pois o Senhor o sustém com a sua mão; tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração e diz não ao pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade e da injustiça. Este homem viverá para sempre junto do Eterno, pois o agradou.

O homem que tem o coração sincero, aprendeu a renunciar a si mesmo e confiar na providência do Eterno. Passando a viver da esperança da fé no seu salvador. E sua vontade de seguir o bem não o inserta, visto que as provações, as dificuldades vêm. Todavia, seu coração está voltado para as coisas eternas que estão no controle do rei universal.

Portanto, os que servem ao Eterno sabem em seu coração o objetivo principal que devem ter em suas vidas, o qual é o prazer de servir e seguir as ordens determinadas pelo Eterno. Exatamente por isso, este homem, homem bom, tem seus passos firmados e confirmados pelo Senhor.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo