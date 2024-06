OS NOMES E TÍTULOS DO ETERNO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – a presença do Eterno

“Quando imaginamos que estamos sozinhos, a doce presença do Eterno vem a você e lhe traz consolo, (Escritor: Ricardo Alfredo)

OS NOMES E TÍTULOS DO ETERNO

Em nosso caminha sobre o globo terra, passamos pelas mais diversas provações. Todavia, termos a presença constante do Eterno em cada passada lhe indicando o caminho a seguir.

Eis um Deus, o eterno, diferente de todos os deuses, pois Ele está presente em todas as situações que a vida trás. Para cada problema Ele é Deus e deixa claro aos seus servos que nunca ficaram sozinhos e quando precisar é só clamar e adorar.

El Shaddai – Significa: “Deus Todo-Poderoso”, ou “Deus a Rocha”. (Gênesis 17:1)

El Elyon – Significa: “Deus Altíssimo”. (Gênesis 14:18-20)

El Olam – significa “Deus Eterno”. (Isaías 40:28)

El Roi – significa “o Deus que me vê”. (Gênesis 16:13)

Jeová Jiré – quer dizer “Deus proverá”. (Gênesis 22:14)

Jeová Rafá – é traduzido por “Deus que sara”. (Êxodo 15:26)

Jeová Nissi – significa “O Senhor é a minha Bandeira”. (Êxodo 17:15)

Jeová Tsidikenu – quer dizer “Senhor, Justiça nossa”. (Jeremias 23:6)

Jeová Shamah – significa “Deus está aqui”. (Ezequiel 48:35)

Jeová Shalom – é traduzido por “O Senhor é Paz”. (Juízes 6:24)

Em todas as situações há a presença de Deus, o Eterno, e com certeza sua ação é constante e sua presença é eterna na vida de quem o temer e o amar.

CONSTRUÇÃO ACJUS

O auditório Dr. Elder Heronildes está de vento em popa. E sua coordenação é do próprio presidente da instituição.

XX JORNADA CULTURAL – museu do sertão

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

A VISÃO.

Convite para o Evento: INTERSECCIONALIDADES NO ENSINO SUPERIOR: Conexões que transformam

📅 Data: 08 de junho

🕗 Horário: 08:00hrs às 11:00

🎵 Momento Musical: 07:30hrs às 08:00hrs

📍 Local: Sala Padre Mota da UniCatólica do Rio Grande do Norte

Temos o prazer de convidar você para um evento transformador sobre Interseccionalidades no Ensino Superior, que explorará as diversas conexões e suas influências na educação. Este é um espaço para reflexão, aprendizado e troca de experiências sobre temas cruciais que moldam o ambiente acadêmico e social.

Palestrantes:

– Etarismo: Taniamá Barreto

– Negritude: Denise Costa e Dênis Lázaro

Venha participar desse encontro enriquecedor e contribuir para as discussões que podem transformar o ensino superior. Chegue cedo e aproveite nosso momento musical de espera das 07:30hrs às 08:00hrs.

– Gênero: Klaus Fontenelle

AS QUINTAS CULTURAIS.

PENSAMENTO – O Plano

“Deus tem um plano para você, pense nisso!” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

RECONHECIMENTO

ACJUS para o nosso corpo acadêmico e a coletividade Mossoroense e Nacional, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ontem deu mais um passo importante no ciclo de registros culturais e Sociais perante as autoridades públicas em Mossoró. Se antes já reconhecida de utilidade pública perante o estado e o município, agora também somos patrimônio histórico e cultural imaterial. Bom se registrar que a nossa sede, palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros é declarado patrimônio histórico e cultural no âmbito do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró. Também registramos que desde 2016 temos registro no Ministério da Cultura e que o PCAMMM é recomendado pelo Ministério da Cultural como equipamento a ser visitado em Mossoró dada a sua contribuição cultural e as fontes de pesquisa. Lei número 4.140 de 27 de maio de 2024, sancionada e publicada ontem no Diário oficial do Município de Mossoró. No gênero e talvez umas das poucas na América Latina a ter uma essa certificação. Parabéns para ACJUS. Parabéns para o nosso corpo acadêmico. Parabéns, Mossoró por mais um pioneirismo.

COMUNICADO DO MUSEU DO SERTÃO

O Curador do MUSEU DO SERTÃO, Professor Benedito Vasconcelos Mendes, comunica aos Diretores(as) de escolas do ensino infantil, fundamental, médio e superior e aos professores em geral que as inscrições para a visita ao acervo do museu estarão abertas no período de 02 de maio a

30 de julho do corrente ano (2024), através do WhatsApp (84) 99972-2139 e do e-mail [email protected].

Comunicamos também que a entrada é 1 Kg de alimento não perecível, por pessoa, que deve ser entregue diretamente no LAR DA CRIANÇA POBRE DE MOSSORÓ, dirigido pela Irmã Ellen Scherzinger, localizado atrás da igreja de Nossa Senhora de Fátima, no conjunto Abolição II.

Cada instituição educacional (escola, colégio ou faculdade) deve fazer uma lista com os nomes e faixa etária dos alunos, que deve ser enviada por WhatsApp ao Museu do Sertão, juntamente com o comprovante de recebimento dos alimentos pela Irmã Ellen.

DADOS IMPORTANTES:

DIA DA VISITA: 20 de agosto(terça-feira) do corrente ano. HORÁRIO: 7:00 às 11:00 horas. ENDEREÇO: Museu do Sertão, estrada da Alagoinha, a 4 quilômetros de Mossoró. LOCALIZAÇÃO: GPS: https://goo.gl/maps/hR7SCg7uRg7R441n7. WHATSAPP: (84) 99972-2139. E-MAIL: [email protected]

REFLEXÃO

Provérbios 16:5

AMARP:

Produção Artística – Acadêmica Franci Dantas

LEMBRANÇAS DE DOIS GRANDES AMIGOS.

Nessas fotos, temos Sátiro e Lucinha Gurgel. Duas lembranças eternas.

LEMBRANÇAS DO FUTEBOL MOSSOROENSE

Dantas Júnior recebendo um Moto-rádio do gerente da caixa econômica Federal Roberto por ser o artilheiro do primeiro do campeonato de bairros de Mossoró patrocinado pela Rádio Difusora.

CONVITE MISSA DE TRIGÉSIMO DIA

Um dos mais importantes Mossoroenses de todos os tempos e para todos os tempos. Não será imortal, mas com certeza será eterno pelo legado

ALBEM

Albem inclui o nome do fundador e passará a se chamar “Albergue de Mossoró Edson Oliveira”

A inclusão do nome é uma homenagem da direção da instituição ao fundador e diretor do Albem, que faleceu em janeiro deste ano.

O Albergue de Mossoró é uma instituição sem fins lucrativos, fruto da colaboração da sociedade e do apoio dos seus voluntários. Inaugurada em 8 de dezembro de 2016, o Albem foi pensado a partir do desejo de que os acompanhantes de pacientes que não têm onde ficar pudessem ser acolhidos, da mesma forma que a família do fundador Edson Oliveira foi, durante uma experiência vivida na capital do Estado.

Em pouco mais de sete anos de funcionamento e com mais de 5 mil atendimentos feitos, o Albem passará a viver um novo momento da sua história, passando a se chamar “Albergue de Mossoró Edson Oliveira”. A inclusão do nome do fundador e diretor da instituição, que faleceu em janeiro deste ano, é uma forma de homenageá-lo pelo incansável trabalho prestado ao Albem.

No dia 21 de junho, às 16h, será realizada uma solenidade no próprio Albem para marcar esse novo momento da instituição. A data escolhida também tem um significado especial, pois seria o dia do aniversário de Edson Oliveira. Mikaelly Oliveira, atual diretora do Albergue de Mossoró comentou sobre os motivos que levaram à decisão de incluir o nome dele no nome fantasia da instituição.

“Nós vamos incluir o nome ‘Edson Oliveira’ no nome fantasia do Albem como uma forma de homenageá-lo e de associar a instituição à ele, porque, sem ele, não teríamos nada do que temos hoje. Ele sempre trabalhou com muita dedicação e amor ao próximo para tornar o Albergue de Mossoró uma referência para o Estado em atendimento humanizado”, disse.

Durante a solenidade de apresentação do novo nome da instituição, será realizado um coffee break com a presença dos voluntários, funcionários e com os parceiros do trabalho social. A imprensa também está convidada a comparecer. (Fonte: Albem-Albergue de Mossoró)

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. I

Nosso agradecimento ao querido amigo Dantas Júnior que esteve conosco na gravação do programa. Foi um show de conhecimento, tanto na área jurídica como na área esportiva radialista. Além das belas histórias sobre Mossoró, assim como belas histórias dos mais notáveis Mossoroenses, Obrigado.

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias. II

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

ABERTURA DO XX FÓRUM DO CANGAÇO

1ª mesa de debates. Kydelmir Dantas e Wescley Dutra com coordenação da diretora Natividade Praxedes.

Emissora: Inter tv

Programa: RN TV 1 edição.

Hora: 12:00

Duração: 05’05”

Resumo: Fórum do cangaço discute o tema em Mossoró. Evento acontece de hoje até sábado na UERN e conta com exposição de fotografias no museu.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Num mundo caótico, cheio de perturbações físicas e espirituais, é necessário tirar um tempo para edificarmos a nossa alma diante da presença do soberano e eterno Deus. Visto que é formidável para nossa elevação espiritual, encontramos um momento de paz interior. E os salmos são capazes de nos dar paz nos momentos de leitura, além de renovar nossa fé.

Atenção, quando iniciar a leitura, busque a presença do espírito de Deus e leia com a devida reverência e amor. Outro ponto importante é buscar um lugar calmo e silencioso. Certamente, após a leitura, as portas do equilíbrio vão lhe encontrar.

Leia este salmo e ore comigo – Salmo 20

1 Que o Senhor te responda no tempo da angústia; o nome do Deus de Jacó te proteja!

2 Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio.

3 Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos.

4 Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos.

5 Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos!

6 Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido; dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita.

7 Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus.

8 Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.

9 Senhor, concede vitória ao rei! Responde-nos quando clamamos!