OS ESQUECIDOS

Clauder Arcanjo*

Para minha amiga Eline T. Antunes de Souza Paes

— Onde está o meu carro, gente?

— Beline, você deixou ele mesmo aqui? Tem certeza?

— Bom, certeza, certeza, Clauder, eu não tenho. Mas sempre estaciono

nesta vaga, porque eu sei o quanto eu sou… esquecida.

— E qual a cor?

— Sou lesada, Antonieta, porém nem tanto. Assim você me trata como

uma desmiolada.

— A cor, Beline?

— Branca. Um jipe branco.

— E você veio no seu? Ou saiu com o do seu esposo?

— Bom, é. Pois é, meu querido Arcanjo, você acabou de me ajudar.

— Em quê, amiga?!

— Vim com o carro do Mário. E ele é este aqui: cor preta. E eu,

prevenida, o estacionei no lugar de costume. Justamente para não me

confundir. Mulher prevenida vale por duas. Vamos almoçar!

— Qual o restaurante que nós combinamos com a turma do setor?

— …

— Beline, pare no acostamento.

— Por quê? Assim vamos nos atrasar. Só temos uma hora para o

almoço; o evento recomeça à uma da tarde, meu povo!

— Não podemos ir sem rumo. Como seguiremos, se não sabemos para

onde?! Eu não queria ter saído com vocês: um esquecido não anda com outro.

No caso, com outras duas.

— Assim você nos ofende, Clauder Arcanjo!

— Tudo bem, tudo bem. Não fiz por mal. Então vejamos: Antonieta, você

sabe qual foi a pessoa que conversou com Beline na saída há pouco?

— Não consigo me recordar do nome dela. Sei que é da empresa. Uma

mulher assim, sabe. Com pouco mais de quarenta.

— Antonieta! Pela alma do profeta. O evento é da nossa empresa, a

maioria do público é feminina. E a grande parte delas já passou dos quarenta

anos. Assim você não está cooperando em nada. Puxa vida!

— Muito bonito, Arcanjo! Você cobra da Antonieta, no entanto quem saiu

comigo do encontro foi você. Você é que deveria apontar com quem eu

conversei.

— …

— Uma ideia: vamos para a avenida que tem mais movimento. Vou

dirigindo devagar, enquanto vocês dois observam para identificar a turma

sentada. Nesta cidade, os principais restaurantes estão na beira-mar e são

abertos, geralmente com janelas de vidro.

— Toque em frente, Beline. Você é dez!

— Lá estão eles. O nome do restaurante: Brasa & Vino.

— Claro, não poderia ser outro.

— Vamos descendo, cuidado ao atravessar a rua. Olha o ciclista!

— Onde, onde?

— Já passou, Beline. Cuidado, mulher, não se pode dar bobeira: o

trânsito está uma loucura.

— Antonieta, a moto!

— Ai! Que susto!

— Meu Deus do Céu, entrem logo, antes que se acidentem.

— O que vão querer almoçar? Sirvam-se na frente, eu guardarei lugar

na mesa.

&&&

— Querem café, meninas?

— Excelente ideia, Clauder. Um cafezinho para aguçar ainda mais a

minha memória. Sabiam que ficou comprovado que a cafeína previne o

Alzheimer?

— Sei… No meu caso… Bom, deixa pra lá.

— Garçom, a conta por favor.

— Cartão ou dinheiro, senhor?

— Todos pagaremos no cartão?

— Sim.

— Minha carteira?!

— Minha bolsa?!

— Não acredito!

— Vamos lá no carro, Beline. Pode ser que nós deixamos lá.

— A chave do carro?!

— Está na sua mão, Beline!

— Vão lá as duas. Eu espero vocês aqui. Lembram onde o carro ficou

estacionado?

— Claro que sim. Clauder, você vem se revelando um grosso.

&&&

— Senhor, está havendo uma confusão com aquelas duas senhoras que

estavam aqui. Acho que é briga de trânsito.

— Debite a despesa total no meu cartão. Grato, vou até lá.

— O que houve, meninas?

— Este senhor está discutindo que este carro branco aqui não é o meu.

— Senhora, claro que não é o seu. O seu controle não abre as portas.

— Deve ser defeito. Já vou ligar para o meu esposo, e pedir que ele me

traga a chave reserva.

— Beline, você veio com o carro do seu esposo: o carro dele é preto.

— Vou passar mal. Clauder, você resolve tudo.

— Só um detalhe: depois vou levar as duas de volta para casa. Não

podem andar pela rua desse jeito. Depois vou para o meu hotel.

— …

— Aqui para nós: alguma das duas sabe o nome do hotel onde eu estou

hospedado.

*Clauder Arcanjo é escritor e editor, membro da Academia Norte-rio-

grandense de Letras.

Observação: Artigo para publicação no dia 27.10.24