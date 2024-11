Os destinos mais amados pelos turistas brasileiro

Uma pesquisa recente da KAYAK revelou as cidades mais procuradas pelos turistas brasileiros, destacando um crescente interesse por destinos vibrantes e diversificados. Realizada entre março e agosto de 2024, a pesquisa abrangeu viagens planejadas para o período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, revelando as preferências dos viajantes em busca de lazer e cultura.

Top 10 cidades favoritas

De acordo com o levantamento, as dez cidades mais buscadas pelos turistas brasileiros são:

1. Recife

2. São Paulo

3. Maceió

4. Fortaleza

5. Salvador

6. Rio de Janeiro

7. Natal

8. João Pessoa

9. Porto Seguro

10. Florianópolis

A maioria dos destinos está localizada no Nordeste, refletindo a beleza natural, as praias deslumbrantes e a rica cultura da região. Recife, por exemplo, se destaca não apenas por suas praias, mas também pela sua arquitetura histórica e festividades culturais.

Destaques dos destinos

Cada uma dessas cidades possui características únicas que atraem os turistas:

– Recife: Conhecida como a “Veneza brasileira”, Recife oferece canais, pontes e uma rica cena cultural, com destaque para o carnaval e festivais de música.

– São Paulo: A metrópole mais populosa do Brasil é um polo gastronômico e cultural, com museus, teatros e uma vida noturna vibrante.

– Maceió: Com suas praias de águas cristalinas, Maceió é um dos destinos mais procurados, especialmente durante a alta temporada de cruzeiros, que começa em novembro.

– Fortaleza: Famosa por suas praias e festivais de música, como Fortal, é um destino que oferece entretenimento para todas as idades.

– Salvador: A capital da Bahia é famosa por sua cultura afro-brasileira, música e culinária, atraindo turistas para suas festas e tradições.

– Rio de Janeiro: Com suas icônicas praias, como Copacabana e Ipanema, além do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, o Rio continua a ser um dos destinos mais desejados.

– Natal: Com suas dunas e belas praias, Natal é um convite ao turismo de aventura e ecoturismo.

– João Pessoa: A capital paraibana é conhecida por suas praias tranquilas e um rico patrimônio histórico.

– Porto Seguro: Com uma mistura de história e belas praias, Porto Seguro é um destino que remete ao início da colonização brasileira.

– Florianópolis: Conhecida como “Ilha da Magia”, Florianópolis oferece um mix de natureza e infraestrutura turística, sendo ideal para os amantes de atividades ao ar livre.

Vantagens e oportunidades

Com a proximidade da alta temporada, as passagens aéreas para esses destinos estão em alta demanda. O estudo da KAYAK também destaca que, apesar do aumento nos preços, é possível encontrar passagens mais baratas em algumas semanas específicas, como entre 2 de dezembro e 27 de janeiro. O uso de ferramentas como alertas de preços pode ajudar os viajantes a garantir os melhores negócios.

À medida que a procura por esses destinos aumenta, a combinação de praias deslumbrantes, cultura rica e acessibilidade se destaca como um atrativo. Para aqueles que planejam viajar, garantir passagens aéreas e hospedagens com antecedência, pode ser fundamental para uma experiência tranquila e prazerosa.

Os destinos preferidos pelos brasileiros não apenas oferecem belezas naturais e culturais, mas também representam uma oportunidade de fortalecimento do turismo local, contribuindo para a economia e valorização das comunidades. A próxima temporada promete ser vibrante, repleta de novas descobertas e experiências memoráveis para os turistas.