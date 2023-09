Os desenhos animados de maior bilheteria da história

Assim como os filmes de super-herói deixaram de ser um nicho exclusivo do público infantojuvenil e nerd, as animações também ampliaram suas audiências. O resultado dessa mudança impactou diretamente no faturamento dos longa-metragens, que, agora, conseguem ostentar um ranking formado por 10 produções que arrecadaram mais de um bilhão de dólares em bilheteria nos cinemas.

Mas a jornada pelo reconhecimento público e especializado não foi simples. O Oscar, por exemplo, considerado a maior premiação do cinema mundial, havia reconhecido apenas quatro animações antes da criação de uma categoria específica para a indústria da animação em 2002. Foram elas a Branca de Neve e Os Sete Anões (1938), Uma cilada para Roger Rabbit (1989), A Bela e A Fera (1991 – indicação de Melhor Filme) e Toy Story (1996).

O cenário que se observou após os anos 2000 foi uma ascensão gradativa do segmento. Aperfeiçoamento técnico, sobretudo em estética e roteiro, possibilitou a criação de obras responsáveis por divertir, encantar e emocionar telespectadores de diferentes países. Na lista das bilheterias bilionárias que marcaram a história cinematográfica, estão:

1º – Frozen II (2019)

A segunda parte da história das irmãs de Arendelle arrecadou a quantia recorde de US$ 1.453.683,476 nas telonas. Isso fez com que assumisse a liderança do ranking e ocupasse a 13ª posição na lista mundial de filmes com maior bilheteria.

2º – Super Mario Bros (2023)

O recente filme do encanador popular nos jogos de videogame da Nintendo assumiu a segunda posição entre os maiores após estrear, tardiamente, no Japão. Produzido pela Illumination Entertainment, conseguiu um total arrecadado de US$ 1.288.606,176.

3º – Frozen (2013)

A medalha de bronze do ranking fez US$ 1.284.540,518 e bateu os recordes históricos de sua época. Porém esses números foram posteriormente superados pela sua sequência animada.

4º – Os Incríveis 2 (2018)

A continuação da saga de uma família composta por um herói e um bebê com superpoderes fez render igualmente incríveis US$ 1.242.805,359 nas sessões de cinema.

5º – Minions (2015)

Com faturamento de US$ 1.157.271,759, a produção confirmou a decisão acertada de lançar uma história solo sobre os coadjuvantes de Meu Malvado Favorito.

6º – Toy Story 4 (2019)

O enredo mais recente do universo em que os brinquedos ganham vida conseguiu arrecadar US$ 1.073.064,540 em bilheteria. A performance agradou tanto as produtoras Pixar e Disney que motivou a produção de uma 5ª edição da franquia, com data de estreia prevista para 2025.

7º – Toy Story 3 (2010)

Comprovando que a franquia tem um lugar cativo no coração dos telespectadores, a saga aparece mais uma vez no ranking, com US$ 1.068.879,522 arrecadados.

8º – Meu Malvado Favorito 3 (2017)

A obra mais recente sobre a jornada de Gru conquistou US$ 1.032.809,657 com a audiência nas telonas e também coloca a saga como outra promessa de alta performance, com o lançamento do 4º filme em 2024.

9º – Procurando Dory (2016)

A peixinha gentil que eternizou a frase “continue a nadar, continue a nadar…” no filme Procurando Nemo agradou o público em sua animação própria e conseguiu US$ 1.025.006,125 em bilheteria.

10º – Zootopia (2016)

As explícitas críticas sociais ornamentadas pela fofura de bichinhos em contexto urbano garantiram um espaço para que essa obra fizesse US$ 1.002.462,578 e entrasse no ranking dos 10 desenhos animados com maior bilheteria na história do cinema.