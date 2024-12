OS DESCAMINHOS E OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS DESCAMINHOS E OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO

Quando pensamos ou analisamos a educação no Brasil, logo percebemos a quantidade de desafios educacionais que devemos enfrentar para que nosso povo possa evoluir no conhecimento científico. Destes desafios, podemos elencar alguns como: desigualdades sociais; modelo distorcido de formação de docentes; desinteresse dos alunos; falta de acesso à educação; alfabetização de baixa qualidade; desvalorização de profissionais da área; corrupção; falta de participação da sociedade civil; falta de investimentos e alta evasão escolar.

Por outro lado, a qualidade de ensino vem decaindo dia a dia, motivada pela ausência de investimento e abandono do docente e do discente pelas autoridades constituídas.

Entra governo e sai governo e o discurso é o mesmo, ao dizeres que o futuro é a educação, mesmo assim não investimento sério e significativo. A ladainha tornou-se tão comum que povo já não dar mais ouvido as essas promessas de mudança. Pois, a cada governo que chega o planejamento é mudado, quase sempre para pior. Além de termos as desigualdades regionais, causadas por temos um país muito grande, o que vem contribuindo os relevantes desigualadas socioeconômicas.

Em relação aos caminhos corretos da educação, existem diversas oportunidades que podem levar a nação ao mundo do conhecimento tecnológico e humano. Deste esses podemos citar: Investimento maciço nos educadores e nos educados: por mais que alguns não queiram aceitar mais o caminho do desenvolvimento educacional danação passa pelas mãos dos educadores recebendo remunerações e reconhecimento. Assim como precisamos melhor a infraestrutura das escolas. Além de ampla aplicação de recursos no pedagógico; Os Programas de Inclusão Social como o Bolsa Família, as cotas em universidades têm colaborado para a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Além da expansão do acesso à educação; o uso de novas tecnologias.

Outros dois grandes fatores que destrói a educação é o desinteresse dos alunos pelo conhecimento e a falta de motivação para frequentar a escola e participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Assim como o excesso de burocracia, misturada a gestão ineficiente.

Portanto, a única saída para o desenvolvimento da nação, é o caminho da educação. Que deve ser feito com muito esforça das autoridades, das comunidades e dos professores e dos alunos e dos pais, para serem superados os desafios e, ao mesmo tempo promover uma educação de qualidade que posso possibilitar a formação completa do cidadão.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo