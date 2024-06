OS CONFLITOS DA CORRUPÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

OS CONFLITOS DA CORRUPÇÃO

O conceito mais apropriado para corrupção é: uso impróprio de recursos públicos por agentes públicos ou não, objetivando ganhos indevidos. Por outro lado, a corrupção tem um modelo de funcionamento que parte da aplicação de dificuldade para vender facilidade.

Historicamente, a nação vem sofrendo com a prática da corrupção generalizada, ou seja, em todos os setores. E mais que isso, temos desvios de fundos públicos mediante superfaturamento, contratos públicos com ganhos indevidos, propinas, subornos e desvios de verbas públicas.

Há dois tipos de corrupção, a ativa e a passiva. A corrupção passiva ocorre quando são dadas vantagens indevidas em troca de benefícios. Já a corrupção ativa é o oferecimento de benefícios indevidos em troca de determinadas vantagens. E um dos fatores mais preponderante no surgimento da corrupção é a desigualdade social. Ou seja, a utilização da pobreza como meio de tirar vantagens e benefícios em todas as áreas, que é especialmente usada pelos espertalhões políticos.

Esses mesmos espertalhões políticos são detentores das seguintes características: 1- São desonestos – suas condutas sempre são receadas de desonestidade ou fraudulência, assim como estão em busca de subornar para obter vantagens. 2- Abuso de poder – mantém ativamente a ideia de que a qualquer momento pode subornar ou comprar mesmo benefícios, ou favores indevidos. 3- Confiar na impunibilidade – conforme são abastados em poder e dinheiro, acreditam que não serão punidos nunca.

Por outro lado, é fato notório que há diversos meios de enfrentamento da corrupção, eis os mais divulgados: 1- Melhoria na governança e sistema de mérito; 2 – Revisão das políticas regulatórias; 3- Busca de maior competitividade nas licitações; 4- Aumento da transparência orçamentária; 5 – Estímulos à participação da sociedade civil; 6 -Estímulos à integridade no setor empresarial; 7- Proteção ao denunciante; 8 – Adoção de regulação para o lobby; 9 – Revisão da regulamentação das empresas estatais; 10 – Eliminação dos riscos do financiamento de campanhas e partidos. Além destes modelos de enfrentamento da corrupção, temos ainda o controle social, a qual é a participação do cidadão na gestão pública em todas as suas etapas, como: fiscalização, monitoramento e controle das ações dos administradores públicos.

Portanto, a corrupção atrapalha o crescimento econômico, social e moral de uma nação, pois tolerar a saída, sem justificativa própria de renda das esferas, municipal, estadual e federal, nos setores mais vulneráveis da população, assim como de empresas (estatais), que alcançaram riqueza patrimonial e acredito mundial. A espoliação desta riqueza e do crédito mundial passam a ser os principais objetivos, dos que detêm o poder político e usam de manobras para obter valores indevidos, tanto para o pessoal como para o seu grupo político.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Lembrete: “Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário”. (Jeremias 22:13)