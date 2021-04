Orquestra Sinfônica do RN apresenta a peça Cânone em Ré Maior, de Pachelbel nesta quarta-feira (28)

A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte – OSRN, através do Projeto Movimento Sinfônico, reúne, remotamente, o maestro Linus Lerner e os músicos para a série Vídeo Homenagem, transmitido em seu canal oficial no YouTube uma versão especial da composição “Cânone em Ré Maior”, de Johann Pachelbel, e uma viagem virtual à arte barroca nas igrejas da Alemanha, terra natal do compositor. O lançamento pode ser conferido nesta quarta-feira (28), a partir das 20h.

A peça “Cânone em Ré Maior”, escrita entre os séculos XVII e XVIII – período em que a Peste Bubônica levou a esposa e o filho de Pachelbel – é uma música barroca que se mantém viva até hoje; sua estrutura foi montada para três violinos e um baixo contínuo. Inicialmente lenta, vai se tornando frenética e ornada a medida que se desenvolve. Gravada diversas vezes ao longo dos anos, está presente desde comerciais e filmes a cerimônias de casamento, permanecendo, assim, entre as músicas eruditas mais tocadas da atualidade.

O alemão Johann Pachelbel, estudioso dos estilos musicais da época, foi professor do irmão mais velho de Johan Sebastian Bach; escreveu tocadas, fantasias e fugas, contudo, foi o seu Cânone em Ré Maior que atravessou séculos e se mantém no repertório das orquestras do mundo. Uma canon (kanon, em alemão) é uma peça de música que tem como forte característica a repetição. Primeiro um instrumento, a exemplo, o violino, apresenta uma parte da melodia, depois, uma série de tons, e o segundo instrumento repete a melodia, executando o mesmo tom, porém com atraso no tempo, a entender uma reverberação e tudo harmonicamente perfeito.

A série Vídeo Homenagem do mês de março disponibilizou ao público o Adágio em Sol Menor, em referência aos 350 anos de Tomaso Albinoni, compositor barroco, de óperas e música instrumental. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte tem o Governo do Estado do RN como seu principal mantenedor. E a temporada 2021 é realizada através do projeto Movimento Sinfônico por meio do patrocínio via incentivo fiscal da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern e Instituto Neoenergia, mediante Lei Câmara Cascudo do Governo do Estado do RN, da Unimed Natal, Hospital do Coração e Prefeitura do Natal, por meio da Lei Djalma Maranhão. O projeto Movimento Sinfônico é uma realização da OSRN / Fundação José Augusto e da MAPA Realizações Culturais. Apoio G7 Comunicação.

A temporada 2021 segue dedicada ao mergulho na música barroca, em especial, pelo seu poder em cultivar nos ouvintes as mais profundas emoções e estimular a compaixão e a solidariedade tão necessárias para a vida, mas, sobretudo, neste momento em que a pandemia atinge números assustadores no Brasil, debilitando milhares de famílias. “Nesta temporada, a nossa Orquestra está dedicada a acalentar os corações em luto e também a promover momentos de conexão com a essência humana: a vida”, comenta Tatiane Fernandes, diretora de produção do projeto, e acrescenta “A homenagem ao Esperançar e ao Recomeçar está no DNA da composição Cânone. Nós precisamos acolher e oferecer perspectiva e força para as pessoas. Esse é o contexto do nosso vídeo”.