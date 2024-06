ORIENTAÇÕES TOMAR GRANDES DECISÕES – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O poder da oração

“Quando for difícil tomar uma decisão, ore ao Senhor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ORIENTAÇÕES TOMAR GRANDES DECISÕES

A vida é cheia de momentos bons, e às vezes surgem caminhos difíceis. Porém, a decisão de percorrer um caminho é o resultado de inúmeras experiências vividas. Entretanto, essas experiências trazem marcas e às vezes profundas, sendo levadas para vida toda. Todavia, as experiências vividas neste plano são capazes de nos levar ao crescimento e aprendizagem tanto no mundo físico com no mundo espiritual.

Todos, em algum tempo da vida, passamos por momentos delicados e extremos no decorre da vida, e quando este dia chega é preciso ter confiança e fé na vitória, mesmo que aparentemente seja impossível.

Por outro lado, temos a obrigação de afastar de nossa mente toda dúvida, insegurança, incerteza e medo. Eis uma das mais poderosas orações bíblicas, que podemos em momento de medo pedimos ao Senhor sabedoria e fé para tomamos a decisão certa.

Salmo 69 – “Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé; entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar; a minha garganta se secou; os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça; aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos; então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice; e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos; não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas; a confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto me tornou em afrontas. *Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim; e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável; ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar; seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto da tua serva, porque estou angustiada; ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma, e resgata-a; livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão; diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssima; esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio; e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem àquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste; ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto, e se agradarão; o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem-no os Céus e a Terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá; para que habitem ali e a possuam. E herda-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela.”

ANIVERSARIANTE ACJUS

FEIRA DO LIVRO

AMARP – Academia Mossoroense de Artistas Plásticos de Mossoró

O Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, sediando um grande evento na tarde de hoje cuja idealizando é a Academia Mossoroense de Artistas Plásticos de Mossoró – AMARP.

SABEDORIA

“Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração”. (Salmo 119:34)

ACUS – CUIDADOS ESPECIAIS

Para manter o nosso PCAMMM em condições favoráveis, temos que ter cuidados especiais. É isso que estamos fazendo constantemente.

MANOEL MÁRIO DE OLIVEIRA SEMPRE ATUANDO NA SOCIEDADE

ACJUS ainda de sábado, quando o Dr. Manoel Mário de Oliveira (90 anos) estava participando como observador em nossa eleição, foi bastante solicitado em autografar o seu livro para diversas pessoas que ainda não tinham sido contempladas. Destacamos aí o nosso vice-presidente advogado e professor Antônio Clóvis Vieira, fotógrafo Valmir Alves, Eriberto Monteiro, Everkley Magno Freire Tavares, além de outros.

CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO ACJUS

O sempre ativo e trabalhador, o presidente José Wellington Barreto, está sempre em reforma da sede da ACJUS em Mossoró. Parabéns ao presidente toda diretoria.

VISITANTE NA ACJUS

ACJUS recebendo agora mesmo os amigos Afrânio Leite e Misherlany Gouthier, em reunião para assuntos em favor da cultura de Mossoró e RN.

ENCONTRO NA ACJUS

ACJUS sempre uma alegria, uma emoção conversar com o patriarca, professor e intelectual Francisco Péricles de Amorim, cidadão do bem que muito fez e continua fazendo por nossa cidade e pela nossa instituição ACJUS. Agora a noite no aconchegante Maná do Sertão, despachamos sobre o nosso processo de eleição quando Dr. Francisco Péricles de Amorim, assinou a ata e outros documentos. Conforme nos repassou o insigne confrade, breve teremos novidades no campo literário da parte dele e da sua amada esposa Rossany Amorim. ACJUS fica no aguardo.

COMUNICADO

ACJUS para o nosso corpo acadêmico e a coletividade Mossoroense e Nacional, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ontem deu mais um passo importante no ciclo de registros culturais e Sociais perante as autoridades públicas em Mossoró. Se antes já reconhecida de utilidade pública perante o estado e o município, agora também somos patrimônio histórico e cultural imaterial. Bom se registrar que a nossa sede, palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros é declarado patrimônio histórico e cultural no âmbito do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró. Também registramos que desde 2016 temos registro no Ministério da Cultura e que o PCAMMM é recomendado pelo Ministério da Cultural como equipamento a ser visitado em Mossoró dada a sua contribuição cultural e as fontes de pesquisa. Lei número 4.140 de 27 de maio de 2024, sancionada e publicada ontem no Diário oficial do Município de Mossoró. No gênero e talvez umas das poucas na América Latina a ter uma essa certificação. Parabéns para ACJUS. Parabéns para o nosso corpo acadêmico. Parabéns, Mossoró por mais um pioneirismo.

XX JORNADA CULTURAL

ACJUS EM REUNIÃO DE TRABALHO

Tudo na vida tem um sentido. O trabalho dignifica a nossa existência. Ontem foi mais um dia de trabalho pensando no futuro próximo.

PALAVRAS DO NOSSO QUERIDO MESTRE

Prezados confrades/confreiras

Boa tarde,

Eu, na tribuna da ACJUS

No lançamento do livro de Rosanny (março/24 Quando Discursava.

Estas fotos Foram postadas por Laura minha filha, e Eliane minha nora esposa de Flávio Ricardo

No dia do meu aniversário.

Que emociomei bastante

Por isso amigos quero compartilhar com todos. Obrigado, Péricles Amorim.

POEMA – MINHA ALMA ESTÁ EM BRISA (MÁRIO DE ANDRADE)

Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui, do que o que eu vivi até agora.

Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces; O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, discutimos começou a saboreá-los profundamente.

Já não tenho tempo para reuniões intermináveis ​​em que são discutidos estatutos, regras, procedimentos e regulamentos internos, sabendo que nada será alcançado.

Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram.

Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência, minha alma está com pressa … Sem muitos doces no pacote …

Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas. Que sabem rir dos seus erros. Que não ficam inchadas, com seus triunfos. Que não se consideram eleitos antes do tempo. Que não ficam longe de suas responsabilidades. Que defendem a dignidade humana. E querem andar do lado da verdade e da honestidade.

O essencial é o que faz a vida valer a pena.

Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas …

Pessoas a quem os golpes da vida, ensinaram a crescer com toques suaves na alma

Sim … Estou com pressa … *Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar.

Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhe… Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora.

Meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência.

Nós temos duas vidas e a segunda começa quando você percebe que você só tem uma… (Proibido guardá-lo só para si)

ORAÇÃO DE PODER

“Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra; a tua mão direita está cheia de justiça. Marcai bem os seus antemuro, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele será nosso guia até à morte”. (Salmo 119.9)

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia este salmo e ore comigo – Salmo 48

“Grande é o Senhor e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. * 2 Formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande Rei. * 3 Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. * 4 Porque eis que os reis se ajuntaram; eles passaram juntos. * 5 Viram-no e ficaram maravilhados; ficaram assombrados e se apressaram em fugir. * 6 Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. * 7 Tu quebras as naus de Társis com um vento oriental. * 8 Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre (Selá). * 9 Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. * 10 Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da Terra; a tua mão direita está cheia de justiça. * 11 Alegre-se o monte de Sião; alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. * 12 Rodeai Sião, e cercai-a, contai as suas torres. * 13 Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. * 14 Porque este Deus é o nosso Deus para sempre; ele será nosso guia até a morte.”