Órgãos públicos e supermercados terão horários diferenciados no Carnaval

Com o feriado de carnaval, órgãos públicos estaduais e municipais terão alterações nos seus horários de funcionamento. As alterações também ocorrem no horário de funcionamento de supermercados e hipermercados da cidade.

Nessa quinta-feira, 24, a Prefeitura Municipal comunicou que, conforme prevê o decreto publicado no Jornal Oficial do Município (JOM), nos dias 28 de fevereiro e 01 de março será ponto facultativo nas repartições públicas do município. No dia 02 de março, o ponto facultativo é até as 12h (depois desse horário, o expediente ocorre normalmente.

O decreto informa ainda que, apesar do pontos facultativos, o município assegura ainda a oferta dos serviços essenciais no período de carnaval. Saúde e segurança são alguns dos serviços considerados essenciais para a sociedade.

O Decreto nº 31.240, publicado pelo Governo do Estado, decreta ponto facultativo nos órgãos e repartições públicas do estado entre os dias 28 de fevereiro e 02 de março. “As atividades retornam normalmente na quinta-feira, 03 de março”, informa o decreto.

Já em relação aos supermercados e hipermercados de Mossoró, os estabelecimentos estarão fechados, somente, na segunda-feira, 28. No domingo, 27, os supermercados da cidade abrem das 07 às 13h. Na terça-feira, 01, os estabelecimentos funcionam em horário reduzido, das 07h às 20h.