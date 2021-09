Órgãos emitem Comunicação de Risco Epidemiológico para Mossoró depois de casos da variante Delta

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de Mossoró, seguindo orientação do Instituto de Medicina Tropical do RN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IMT-RN/UFFRN) emitiu na tarde desta terça-feira (14) uma Comunicação de Risco Epidemiológico para Mossoró, após a confirmação de quatro casos da variante AY.6 e variante B.1617.2 do coronavírus, conhecida como Delta no município.

A notificação do IMT/UFRN também foi emitida para os CIEVS de todo o Estado e aponta encaminhamentos e recomendações para a prevenção do avanço de casos.

Veja Comunicado na íntegra: