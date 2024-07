Órgãos e entidades firmam compromisso pela manutenção dos serviços de atenção obstétrica no Hospital Maternidade Almeida Castro

NOTA CONJUNTA

Em reunião na manhã desta sexta-feira, Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró (Apamim), Ministério Público do Rio Grande do Norte e Conselho Regional de Medicina do RN firmaram o compromisso pela manutenção dos serviços de atenção obstétrica no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró.

Dada a decisão judicial que encerrou a intervenção judicial na Apamim, as entidades envolvidas buscaram discutir medidas necessárias para assegurar o serviço às gestantes de todo o Oeste Potiguar que tem o Almeida Castro como referência.

No encontro, foram apresentadas propostas, que serão apuradas ao longo da próxima semana, em torno da garantia do pagamento das cinco cooperativas que hoje prestam serviço no hospital-maternidade.

Todos os envolvidos firmaram o compromisso de manutenção do serviço e de fechar o novo modelo de financiamento do serviço dentro dos próximos dias.