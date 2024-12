Oratório de Santa Luzia começa hoje

Começam nesta segunda-feira (2) as apresentações do Oratório de Santa Luzia.

O espetáculo é apresentado ao ar livre, direto do adro da Catedral, onde ocorre a festa da padroeira, logo após a novena do período da noite, por volta de 21h.

As apresentações seguem até o próximo dia 12, com exceção do dia 6 de dezembro, quando o padre Fábio de Melo se apresentará.

O Oratório de Santa Luzia conta com quase 60 pessoas envolvidas no espetáculo.

A direção este ano é de Júnior Félix, com texto de João Marcelino. Trilha sonora do maestro Danilo Guanais, além da participação de diversos artistas locais renomados, como Joyce Marinho, que representa Santa Luzia, e Tony Silva. A coregografia é de Híkro Mendonça e Adriano Duarte. E a produção é de Jocelito Barbosa de Góis.

Este ano, o Oratório de Santa Luzia, considerado, por Lei, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, celebra 21 anos.

Confira a programação da festa de Santa Luzia desta segunda-feira

DIA 02/12 – SEGUNDA-FEIRA – 1° DIA DO NOVENÁRIOTEMA: A oração, obra do Espírito em nós. “…O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis…” (Rm 8, 26)

NOITEIROS: Paróquia São Francisco das Chagas – Maísa, Encontro de Casais com Cristo – ECC, Equipes de Nossa Senhora, Pastoral dos Condomínios, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Acolhida, Pastoral do Dízimo, Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró – CDL.

06h – Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h – Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h – Adoração ao Santíssimo Sacramento – Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena, com pregador Geovani José da Silva, do Seminário Santa Teresinha;

18h – Louvor & Luz – Música religiosa – João Neto

19h30 – Novena. Pregador: Pe. Agripino Ferreira de Assis – Administrador Diocesano de Cajazeiras

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

21h – Oratório de Santa Luzia

Saulo Vale