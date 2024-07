Oposição oficializa pré-candidatos em convenção do PSB em Jaçanã

Neste domingo, 28, foi o momento de confirmar os nomes da chapa para a Prefeitura de Jaçanã, com Tatá Costa e Mais Novo, sendo a pré-candidata a prefeita e o pré-candidato a vice-prefeito, respectivamente, ambos representando o Partido Socialista Brasileiro(PSB).

A pré-candidata a prefeita, Tatá Costa, destacou a situação vivida pelo município nos últimos quatro anos. “O que me motivou a entrar nessa disputa foi exatamente perceber o abandono em que nossa cidade se encontra e compreender que precisamos mudar essa realidade. É uma responsabilidade de cada um de nós”, afirmou.

O evento também oficializou a nominata do PSB para pré -candidatos a vereador. A lista inclui 10 vereadores: Maria das Mercês,Jarkson Daniel, Ismael Romão, Robson Azevedo, Edinaldo Martins, Aldemir dos Santos, Josenaldo José, Alequisandra Araújo, Uilma e Cícera.

A presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, que tem percorrido diversos locais do Estado onde o partido tem candidatos, reafirma o compromisso da legenda com os postulantes. “Nós, que atuamos na política, temos a obrigação de continuar lutando para melhorar a qualidade de vida das famílias em nossas cidades. Por isso, o Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Norte faz questão de apoiar todos aqueles que têm a missão de transformar a realidade em que vivem”, destaca.