Oposição fecha com Alcolumbre presidente do Senado para tentar reverter inelegibilidade de Bolsonaro

Excetuada a possibilidade de um meteoro cair em cima do plenário do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) será eleito presidente da Casa neste sábado (1º), com apoio da maioria expressiva da oposição e da base de apoio do governo Lula. O arranjo sinaliza uma aliança de “longo prazo” entre a tropa de elite da articulação bolsonarista no Senado, com vistas a, ainda antes de 2026, colocar em votação um projeto que prevê a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

O acordo foi costurado, segundo o blog apurou, por nomes como Ciro Nogueira (PP-PI) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e contempla uma parceria de longo prazo. Numa conversa franca, os líderes da oposição disseram a Alcolumbre que sabem que, neste momento, ele se elegeria presidente do Senado só com o apoio de Lula, mas que uma aliança com a oposição renderia a ele também a garantia da reeleição para o comando do Senado em 2027.

A oposição trabalha com a tese de que, nas eleições nacionais de 2026, fará a maioria no Senado, independentemente da candidatura ou não de Lula à reeleição.

➡️ Isso é que foi sinalizado a Alcolumbre: o acordo de hoje, que dará tranquilidade inédita nos últimos anos ao futuro presidente do Senado na eleição deste sábado, afiança os termos de uma renovação de compromissos daqui dois

anos.

Antes disso, Alcolumbre será pressionado a fazer gestos a essa ala. O mais eloquente seria colocar em votação projeto que dá ao Congresso poder para reverter declarações de inelegebilidade pela Justiça Eleitoral. O principal beneficiário da causa, claro, seria Jair Bolsonaro.

A anistia por eventual condenação por participação nos atos de 8 de janeiro, por sua vez, só passaria a ser discutida quando houver veredito no Supremo.

Alcolumbre vai receber cerca de 30 votos da oposição, mesmo tendo três apoiadores declarados de Bolsonaro como adversários neste momento. Os senadores Girão, Marcos do Val e Marcos Pontes, o astronauta, se apresentam como pré-candidatos à presidência do Senado. “Juntando os três, não tem um adversário de verdade”, resume um líder da oposição.