OPINIÃO:”RISCO DO AEROPORTO DO GRANDE NATAL SER “ELEFANTE BRANCO”

06 Dec 2022 Ney Lopes

”Sem viabilidade econômica, aeroporto do Grande Natal é elefante banco. A transformação do espaço adjacente ao terminal em área de livre comércio é uma das soluções possíveis” (Ney Lopes). .

Transcrição a seguir de trechos de entrevista concedida na edição de hoje do jornal AGORAN RN, editado em Natal, RN.

“O plano que falta para dar celeridade a relicitação é a viabilidade econômica do aeroporto.

“Sem isso será um elefante branco.

Como deputado federal e jornalista defendo há mais de 20 anos que o fundamental para o RN não é simplesmente o aeroporto, mas sim a transformação do espaço adjacente numa área de livre comércio, que significaria a implantação no Grande Natal de um polo exportador e turístico.

“Essa posição geográfica é a maior fronteira aérea e marítima da América Latina e Caribe.

Somente assim o empreendimento se transformará na oferta de milhares de empregos e novas oportunidades.

“Esse modelo de pleno sucesso vem da China e propagou em todo o mundo, como a Índia e os países do Leste Europeu (Rússia, Ucrânia e Polônia), Estados Unidos, México, Peru etc…

“ Serão muitas as vantagens para as empresas locais.

“Poderão ser fornecedoras das empresas localizadas na área de livre comércio/RN (estarão exportando para essas empresas); poderão se expandir dentro da área de livre comércio/RN, implantando nela suas atividades mais direcionadas para as exportações – e ganhando mais competitividade nos mercados externos;

“terão a oportunidade de se iniciar na atividade exportadora, sem ter que enfrentar as dificuldades de “garimpar” clientes no exterior, gastando muito dinheiro e tendo que negociar em contextos (e idiomas) estrangeiros.

“Na área de livre comércio, o empresário local estará logo ao lado, e negociará em português.

“Repito: viabilizar economicamente o aeroporto é o único caminho.

“O aeroporto não pode depender de tarifas dos usuários pessoas físicas que embarcam em aeronaves e as estatisticas flutuam durante as estações do ano.

O movimento de cargas é mínimo.

“Nem os stands de vendas de alimentos se sustentaram na primeira fase de funcionamento.

Nem irão se sustentar, se não forem tomadas as cautelas da viabilização econômica.

É mera perfumaria, sem efeitos estáveis, essa história de apelar para novos voos, nacionais e internacionais.

A sustentabilidade definitiva somente ocorrerá em processo competitivo, desde que o aeroporto se viabilize e ofereça bons serviços, em todos os níveis.

Inclusive, tornar-se-á processo natural a expansão nas redondezas, com a instalação de hotéis e até um centro urbano.

A experiencia mundial mostra que isso é possível.

É uma questão de visão a longo prazo de quem o dever de administrar o Estado.