OPINIÃO: “UMA FESTA DE DEUS”

Ney Lopes

Com a família participei neste domingo das celebrações de Ação de graças a Deus pelos vinte anos de Fecundo Sacerdócio do Padre Charles Dickson Macena, pároco das igrejas de Igrejas de Santa Teresinha, Rainha da Paz/Santa Luzia e São Judas Tadeu, todas no Bairro do Tirol.

A missa solene, iniciada às 11 horas, teve a participação do arcebispo Dom Jaime Vieira da Rocha, Arcebispo Metropolitano de Natal, Dom Matias Patrício de Macêdo, Arcebispo emérito de Natal, sacerdotes, fiéis da zona Norte e paroquianos.

Padre Charles foi ordenado em 12 de dezembro de 2002. Atualmente desenvolve um largo trabalho social através das pastorais missionárias e está sempre motivando os paroquianos a se engajarem em ações sociais junto às comunidades carentes.

O publicitário Arturo Arruda Câmara, integrante da Comissão de Planejamento da Paróquia, fez uso da palavra e anunciou as preocupações do homenageado em priorizar o trabalho evangelizador na sua comunidade eclesial, como forma de dinamizar a vida pastoral.

A jornalista Anna Ruth Dantas, também integrante da direção do trabalho pastoral da Paróquia, relatou, desde as origens no município de Currais Novos onde nasceu, a vocação sacerdotal do Padre Charles. Destacou os seus valores de preservação da família e a presença física, sempre que solicitado por quem dele necessite ajuda espiritual.

Um grupo de crianças saudou o homenageado, entregando-lhe trabalho de arte simbolizando uma igreja.

Realmente, momentos de solidariedade e fé cristã.

A nossa admiração familiar pelo padre Charles, além dos dotes pessoais que o caracterizam, tem razões de ser. Ligado ao meu filho falecido Ney Júnior, que o homenageou no dia Dia do Padre, mantém amizade com minhas netas Rafaela, Heloisa, Carolina e o neto João Manoel, que participam dos movimentos de catequese dos jovens, na paróquia de Santa Teresinha.

Nos momentos de tristeza pela perda de Ney Jr, padre Charles foi uma das forças espirituais, que nos deram alento e consolação.

Santo Agostinho disse que “Deus fornece o vento, o homem deve levantar a vela”.

As homenagens prestadas ao padre Charles é o agradecimento por ele ter alçado aos ventos da vida de cada paroquiano, a vela acesa da solidariedade e do amor ao próximo, como vigário das Igrejas de Santa Teresinha, Rainha da Paz/Santa Luzia e São Judas Tadeu, em Natal.

Por todas essas razões, as celebrações significaram uma “Festa de Deus”.