Opinião: “Trunfos políticos de Fátima Bezerra”

Postado às 16h40 | 30 Jan 2025

Ney Lopes

Muitos indagam porquê a governadora Fátima Bezerra resolveu inesperadamente advertir o governo Lula, de que estava perdendo espaço político no Nordeste e isso comprometeria a sucessão de 2026.

Terá sido orientada pelo próprio governo a assim agir, na medida em que desperta ministros inoperantes e responsáveis por esse desgaste?

No PT, a governadora Fátima Bezerra é respeitada pela sua história de coerência partidária.

No governo do RN, o seu desempenho é questionado por uns como sofrível e por outros razoável.

Como deputada e senadora, ela participou ativamente da política nacional, aliada a “linha dura” do.PT.

Em termos de RN, Fátima tem sido pouco contemplada por Lula, considerando a sua lealdade e vínculos passados.

Não há obras essenciais e emblemáticas em andamento e até aquelas de rotina, como recuperação de estradas, estão em atraso.

Politicamente, enfrenta a sua maior dificuldade, que é a escassez de nomes expressivos no seu partido, que possam suceder-lhe.

Aí surge a possibilidade de apoio ao vice-governador Walter Alves (MDB) como candidato de uma ampla coligação.

Ao contrário do que muitos pensam, Fátima ainda tem trunfos nas mãos, sobretudo pela ausência de escândalos no seu governo.

É preciso que os adversários, hoje melhor posicionados, não a subestimem.

Em eleições passadas, subestimá-la garantiu-lhe a vitória.

Que o erro não se repita!

Hoje na história

1542 — Descoberta das Cataratas do Iguaçu.

1942 — Segunda Guerra Mundial: as forças aliadas são derrotadas pelos japoneses na Batalha da Malásia e retiram-se para Singapura.

1956 — Posse do presidente Juscelino Kubitschek no Brasil, assegurada pelo Movimento de 11 de novembro.

1958 — Primeiro satélite americano bem-sucedido detecta o cinturão de radiação de Van Allen.

1961 — Programa Mercury: Mercury-Redstone 2: Ham, o chimpanzé viaja pelo espaço sideral.

1966 — União Soviética lança a nave espacial não tripulada Luna 9 como parte do Programa Luna.

1971 — Programa Apollo: Apollo 14: os astronautas Alan Shepard, Stuart Roosa e Edgar Mitchell, a bordo de um Saturno V, partem para uma missão às terras-altas

2000 — Voo Alaska Airlines 261: um MD-83, com problemas de estabilizador horizontal, cai no oceano Pacífico ao largo da costa de Point Mugu, Califórnia, matando todas as 88 pessoas a bordo.

2001 — Nos Países Baixos, um tribunal escocês condena o líbio Abdelbaset al-Megrahi e absolve outro cidadão líbio por sua participação na explosão do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988.

2009 — No Quênia, pelo menos 113 pessoas morrem e mais de 200 ficam feridas após a explosão de um caminhão-tanque em Molo, dias após o incêndio no supermercado Nakumatt em Nairóbi ter matado pelo menos 25 pessoas.

2018 — Superlua azul de sangue e eclipse lunar total.

2020 — Reino Unido sai formalmente da União Europeia, dando início a um período de transição de onze meses.

Curtinhas

+ Até 2030, o governo do Reino Unido quer que 80 por cento dos carros novos sejam elétricos. Estão sendo tomadas medidas necessárias para acelerar a transição.

+ Economia dos EUA cresceu a uma taxa de 2,3% no quarto trimestre O número surge depois que o presidente do Fed disse que não havia pressa em cortar as taxas de juros.

+ O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou um crítico papal para servir como seu representante no Vaticano. Brian Burch, um ativista político de direita e crítico de Francisco lidera o CatholicVote, um grupo de defesa conservador

+ Descontrole do colesterol em idosos pode aumentar o risco de demência em 60% A pesquisa foi publicada na revista científica Neurology

+ Um asteroide de 100 metros de largura acionou procedimentos globais de defesa planetária depois que observações telescópicas revelaram que há uma chance de colidir com a Terra em 2032. O asteroide foi detectado por um telescópio automatizado no Chile em 27 de dezembro passado, mas desde então subiu para o topo das listas de risco de impacto mantidas pelas agências espaciais dos EUA e da Europa.