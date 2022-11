OPINIÃO: “TARCÍSIO DE FREITAS: UM BOM COMEÇO”

Ney Lopes

Um fator determinante para o sucesso dos eleitos para cargos executivos é a normalidade do processo de transição.

A partir daí nascem as informações e ajustes necessários para as ações futuras de governos.

São Paulo está dando exemplo de como fazer uma transição civilizada.

O governador eleito Tarcísio de Freitas confirma a cada dia, significar realmente um quadro político que chega para ficar no país.

Ele adotou o princípio de “mudança sem ruptura” e vem montando toda a sua estratégia, sem traumas os choques políticos.

Dir-se-á que ele teve o apoio do atual governador no segundo turno.

Porém, isso não evita as pressões, inclusive originárias do próprio Palácio do Planalto, com nomes indicados pelo presidente.

Até agora, o novo governador tem agido com equilíbrio e bom senso.

Serve de modelo até para a transição presidencial.

Um ponto singular nos propósitos anunciados pelo governador eleito é a sua disposição em dialogar previamente com a Assembleia Legislativa para adequar o orçamento estadual em seu programa de governo.

Manifestou igualmente a intenção de valorizar o servidor público paulista, o que é um comportamento correto e pouco usado pela administração pública brasileira, que sempre penaliza o serviço público, em matéria salarial.

O governador eleito anunciou que trabalha com a possibilidade de manter a indicação de nomes técnicos, e afirmou que considera convidar parlamentares para ocuparem cargos em São Paulo.

Deixa clara, portanto, a sua disposição de dialogar com a classe política.

Bom começo, o do governador eleito Tarcísio de Freitas, em São Paulo.