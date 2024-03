OPINIÃO: “SUÍÇOS TRAZEM ESPERANÇA PARA AEROPORTO DO RN”

Ney Lopes

Desanimadora para o turismo potiguar, a notícia de que a TAP alterou o plano de voos das operações entre Natal e Lisboa, que era de cinco voos diretos por semana e dois voos em conexão com Maceió (AL) para a Europa.

A empresa aérea reduziu para quatro os voos diretos e ampliou de dois para três o número de voos em conexão com a capital de Alagoas.

Já pensa em escala na cidade de João Pessoa, que poderá reduzir Natal.

Promete retornar na alta temporada;

Sabe-se, que o transporte aéreo de passageiros e de carga é um serviço tratado como um produto, que se diferencia de empresa para empresa.

O transporte aéreo depende dos esforços de previsão de vários fatores, que interferem nessa atividade.

Um fator da maior importância é a administração ser executada por empresas criativas e modernas, que consigam altas taxas de ocupação e aproveitamento nos aviões.

O aeroporto de São Gonçalo do Amarante passou a ser administrado recentemente pela a Zurich Aeroporto Brasil, empresa do grupo Zurique Aeroporto, que tem 100% da operação dos aeroportos de Florianópolis, Vitória, Macaé e Natal.

Muito se espera dessa nova gestão, já que anterior acumulou deficiências e ainda saiu com 200 milhões de indenização no bolso. .

A nova empresa é reconhecida mundialmente por investidores suíços em operar aeroportos com alta qualidade, conforto, segurança e eficiência.

Anos à frente do Aeroporto de Zurique, na Suíça, colocou-o 20 vezes como o melhor aeroporto da Europa.

Recebe cerca de 30 milhões de passageiros por ano.

A Zurich Aeroporto Brasil já conquistou importante reconhecimento pelas práticas sustentáveis ligadas à gestão hídrica nos aeroportos.

O Aqua Project recebeu uma Menção Especial, na categoria Economia Circular, no Green Airport Recognition, um premio para reconhecer a liderança em toda a indústria da aviação, desde 2010.

Fator que poderá ajudar no crescimento do aeroporto de São Gonçalo do Amarante será a aimplantação do hub dos Correios, centro de logística onde se concentram os fluxos de importação e exportação da carga aérea.

A Zurique Aeroporto Brasil tem grande experiência no manuseio preciso da carga.

Em 2016, pela quinta vez recebeu em Zurique o Air Cargo Excellence Award para os europeus na categoria 400.000 de toneladas de mercadorias de transporte.

Uma carga é tratada profissionalmente por pessoal especializado.

O “hub do ECT” poderá ser a porta de entrada para encomendas aéreas no Brasil.

A grande esperança é que a Zurich Airport Brasil se torne na grande parceira do Rio Grande do Norte, amplie os serviços do aeroporto e, sobretudo, abra perspectivas de novas escalas áreas, como por exemplo, com a Swiss International Air Lines (SWISS).

A confiança é grande.

Afinal, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante é para funcionar com todo o seu potencial.