OPINIÃO: “RACISMO CONTRA BRASILEIRO”

Ney Lopes

Lamentáveis as ofensas de torcedores em coro no estádio Mestalla, na Espanha, dirigidas a Vinicius Jr, jogador brasileiro, atuando no Real Madri.

O crime de racismo foi cometido no último domingo, sem qualquer vergonha ou discernimento.

Entenda o caso – Numa jogada, Vinicius Junior foi atrapalhado por uma segunda bola dentro de campo.

O atacante reclamou disso com a arbitragem e a torcida o hostilizou fortemente, com xingamentos racistas, gritando “mono” – macaco, em espanhol – a cada vez que ele tocava na bola.

O fato denunciado ao árbitro Ricardo De Burgos Bengoetea, paralisou a partida.

Essa foi a décima vez em que Vinicius Jr é alvo de racismo na temporada

Agressão – Após algum tempo, nova confusão.

O goleiro Mamardashvili partiu para cima de Vinicius com outros atletas.

No meio do empurra-empurra, o atacante Hugo Duro deu um mata-leão no brasileiro, segurando-o pelo pescoço (golpe de estrangulamento usado nas artes marciais japonesas, realizado pelas costas do oponente).

Injustiça- Vinícius reagiu em legítima defesa, envolvendo vários jogadores.

Porém, o árbitro expulsou apenas o brasileiro.

A injustiça indignou até o influente Gary Lineker, apresentador do programa ‘Match of the Day’ da BBC, de Londres que escreveu “Mais uma vez, o jogador alvo de abusos é a única pessoa a ser castigada. ”

Condenação – O compromisso com a democracia passa pela busca de sociedade mais inclusiva, que só será possível se rompermos com políticas institucionais racistas e misóginas.

A Liga de Futebol espanhola mostrou-se conivente com o crime de racismo.

FIFA – O presidente da entidade Javier Tebas pronunciou-se para acusar o jogador brasileiro.

O presidente Lula fez a denúncia.

Agora é aguardar o que dirá a FIFA, que não poderá calar, diante de fato de tamanha gravidade para o futuro do futebol.

Olho aberto

Realismo I– A causa de não realização do encontro de Lula e Zelenski, no Japão, não parece ter sido uma questão de “falta de espaço” nas agendas de ambos.

O presidente ucraniano não recua na sua posição de líder internacional para somar apoios e derrotar os soviéticos.

Nessa ótica, ele enxerga Lula como alguém que poderá tomar o seu espaço na mídia, em nome de buscar a Paz.

Realismo II – Tanto é verdadeira essa versão, que Zelenski não criou dificuldades para encontrar-se com o primeiro ministro da Índia, que tem se aproximado cada vez mais da Rússia.

Portugal – O Papa Francisco vai chegar a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, em 2 de agosto, regressando a Roma no dia 6. A visita a Fátima agendada para dia 5.

Grécia – Na eleição do último domingo, os gregos optaram pela continuidade e reconduziram o conservador Mitsotakis.

Rejeitaram a virada a esquerda proposta pelo líder Syriza Tsipras.

África – O Itamaraty prepara agenda robusta de Lula na África. Ainda não há datas nem países a serem visitados, mas a lista de convites inclui Angola, Nigéria e Moçambique.

Crescimento – A África tem 1,3 bilhão de pessoas; mais de 60% das terras aráveis ainda disponíveis; 65% da população é jovem, tem menos de 25 anos; é o Continente que tem, hoje, a maior taxa de crescimento.

Reforma tributária – Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e o da Câmara, Arthur Lira poderão ser aliados.

O que os une é a meta de aprovar a reforma tributária e facilitar a mobilização para as eleições de 2026, junto ao empresariado.

Janja – Crescem nos bastidores críticas a exposição pública, considerada desnecessária, da primeira dama Janja.

Ela exagera na frequência a boutiques de luxo, divulgação das viagens internacionais no Instagram como turismo, além de interferências em certos ministérios.

Herança de Bolsonaro – O governo do ex-presidente deixou estoque de 90 milhões de hectares de terra.

Para comparar, a produção de soja ocupa 42 milhões de hectares.

Portanto, há solução para evitar que o Movimento dos Sem-Terra ocupe, como vem fazendo, terras produtivas.

É só o governo querer.

Cassação – Com vários deputados acusados depois da Lava-Jato, a tendência da Câmara é conceder o amplo direito de defesa ao deputado Deltan Dallagnol.

Há uma corrente, que deseja aplicar a tese de que mandato eletivo só pode ser tirado pelo eleitor.

Outros preferem cumprir a decisão do TSE.

(Coluna publicada hoje no jornal AGORA RN)