OPINIÃO: “PUNIÇÃO DOS CULPADOS”

Ney Lopes

O Brasil presenciou ontem, 8, o espetáculo mais degradante contra as instituições democráticas, em toda a sua história.

Na tarde deste domingo, radicais Bolsonaristas, inconformados com a derrota nas urnas, aterrorizaram Brasília.

Fica claro que não se incluem todos os correligionários do ex-presidente, onde existem pessoas de boa fé.

Apenas,os celerados, fanatizados, inconsequentes, que não raciocinam.

A insurreição deve receber uma resposta à altura das autoridades constituídas.

Federação Única dos Petroleiros alerta para possíveis ataques às refinarias da Petrobras.

Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada, com cartazes de: “Forças Armadas, cumpra seu julgamento” e “Para libertar o Brasil do comunismo”.

O curioso foi a omissão do governo do DF.

Permitiu que os criminosos transitassem livremente pela área, sem nenhum tipo de restrição.

Após extremistas furarem o bloqueio e invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, parte dos policiais abandonaram as barreiras e compravam água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Os extremistas roubaram armas e munições que estavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, no Palácio do Planalto.

No plenário invadido do STF alarmes de incêndio foram acionados e começou a sair água dos sprinklers, molhando todo o salão.

Para entrar, era preciso ficar com a água na altura da canela.

A água escorreu para os andares de baixo, e ainda não é possível saber o nível do estrago.

A escultura “A Justiça”, que fica em frente à corte, foi pichada.

O plano era tomar os palácios dos três Poderes, acampar no interior, além de bloquear refinarias de combustível em todo País.

E assim provocar o caos para levar a uma intervenção militar com a deposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito democraticamente em 30 de outubro.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, considerou “escandalosa” a violência de apoiantes do anterior chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro.

Triste página na história política nacional.

Não pode haver condescendência.

A punição tem que ser exemplar e rigorosa.

É necessário isolar os fanáticos, que não sabem viver em democracia.

O método deles é o que foi usado neste domingo, a força bruta.

Ser direita, esquerda, comunista, ou até qualquer ideologia ou doutrina, cabe nas garantias constitucionais.

A liberdade de pensamento é um direito inalienável do ser humano, defender, uma ideia ou uma opinião contrária em relação a um fato ou um ponto de vista, sem censura.

Entretanto, quando descamba, como é o caso concreto da invasão em Brasília, para por em risco a segurança coletiva, transforma-se em terrorismo condenável.

A nação exige que os culpados sejam punidos.