OPINIÃO: “O QUE O MUNDO FAZ, PONTA NEGRA PODE FAZER”

Ney Lopes

Um tema que mobiliza a cidade de Natal é a liberação pelo Idema-RN da licença prévia para que, o mais breve possível, a Prefeitura de Natal possa fazer a licitação e contratação do projeto executivo da drenagem e engorda da praia de Ponta Negra e do morro do Careca.

Solução – O litoral brasileiro tem sofrido com ressacas cada vez mais fortes, erosões seríssimas e enchentes.

As ondas avançam sobre ruas, casas e comércios.

O engordamento é um método bastante conhecido e amplamente empregado nas praias que sofrem de erosão crônica e deslizamentos de terra ao redor do mundo

Objetivo – No caso da engorda de Ponta Negra consistirá no alargamento da faixa de areia com obras de aterramento e colocação de areia dragada de outro local.

É prevista a colocação de um aterro.

O objetivo final é de que a faixa de areia nas praias de Ponta Negra e Via Costeira seja alargada para até 100 metros na maré baixo e 50 metros na maré alta.

Benefícios –Essa obra, aguardada há anos, garantirá grande desenvolvimento e sustentabilidade, impedindo o avanço do mar, em relação a linha da costa.

O investimento será de R$ 100 milhões para alargar a faixa de areia da praia entre 50 e 100 metros e diminuir o processo erosivo do maior cartão postal da cidade, o Morro do Careca.

Favorecerá o turismo na área, que concentra cerca de 80% dos equipamentos hoteleiros.

Além disso, revitalizará a orla e ampliará a oferta de lazer

Tempo – Os serviços de reestruturação da orla devem durar 30 meses.

A licitação está prevista para o próximo dia 16 de novembro.

Copacabana – Vejamos alguns exemplos de “engordas” bem-sucedidas.

Em Copacabana, a engorda contou com alargamento da Avenida Atlântica, estacionamento e calçadas em pedra portuguesa, com desenho de ondas em preto e branco, projetadas pelo paisagista Roberto Burle-Marx.

A praia perdeu sua característica original da areia fina e clara, mas por muitos anos ficou livre de grandes inundações.

Balneário – Em Piçarras, litoral norte de Santa Catarina, foi feito o engordamento da faixa de areia.

O balneário estava sendo destruído pelo avanço do Oceano Atlântico.

As ressacas removiam a areia da orla central e comprometiam a infraestrutura urbana, redes de drenagem, esgotos domiciliares e o calçadão da avenida Beira Mar.

Pernambuco – Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, a obra foi realizada em 2013 e evitou que o mar destruísse completamente a faixa de areia e ameaçasse a estrutura dos edifícios.

Ainda em Pernambuco, foi feita a reposição de areia em três trechos das praias de Candeias e Piedade para conter a ação de ondas canalizadas e evitar a erosão da praia.

Cidades – Algumas cidades da costa brasileira, como Fortaleza (CE), Florianópolis e Balneário Camboriú (SC), têm investido em projetos para o alargamento da faixa de areia de suas praias

Experiência global – Diversas cidades na Europa e nos Estados Unidos já experimentaram soluções de engorda.

Um exemplo expressivo é Sand Motor, praia na região holandesa de Delfland, onde vastas áreas situadas abaixo do nível do mar são severamente suscetíveis a inundações.

Lá, 21,5 milhões de m³ de areia extraída a 10 km da costa formaram uma península de 128 hectares ao longo de 2 km de litoral – um amortecedor contra a subida das águas.

O projeto é sucesso até hoje.

Legalidade da “engorda” – Pelo demonstrado, a licença que permita a engorda da praia de Ponta Negra e Morro Careca é absolutamente legal, considerando os precedentes mundiais.

Não se trata, portanto, de matéria desconhecida dos órgãos ambientais.

Representa um anseio coletivo da comunidade natalense e não pode sofrer restrições burocráticas, políticas ou de outra natureza.

Especialistas – Cabe observar, que o projeto de engordamento da faixa de areia precisa de manutenção para ser eficiente.

Como dizem os especialistas, “A engorda de praia é um assunto de alta complexidade dentro da Ciência do Mar, e que toca diferentes países costeiros mundo afora. Esse recurso inicial é só um primeiro investimento. O projeto exige, dentro das experiências já conhecidas, a manutenção das obras e monitoramento”.

Diálogo – A confiança da população de Natal é que o IDEMA-RN nos próximos dias libere a obra, dentro dos parâmetros exigíveis.

O que não pode é inviabilizá-la, pois a experiencia mundial demonstra a sua viabilidade como a única solução possível.

Afinal, o que o mundo faz, a praia de Ponta Negra e o morro do Careca têm o direito de fazer.