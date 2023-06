OPINIÃO: “O MUNDO APLAUDE OSCAR E NATAL SE OMITE”

Ney Lopes

Ainda atual, a frase de Cascudo: “Natal não consagra, nem desconsagra ninguém”.

O folclorista conterrâneo Veríssimo de Melo dizia que a terra só homenageava quem vinha de fora.

Conterrâneo – Um exemplo é o potiguar Oscar Schmidt (2,05 de altura), nascido em Natal no dia 16 de fevereiro de 1958, onde começou a sua história vitoriosa.

Ele é o maior nome do basquete masculino no Brasil.

Hall da fama – Em 2013, Oscar recebeu uma das maiores honrarias que podem ser dadas a um jogador de basquete: lugar no seleto grupo de jogadores que fazem parte do Hall of Fame, do basquete, em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos.

O natalense – Mesmo famoso, Oscar não nega as suas origens.

Durante quatro anos estudou no Salesiano São José, em Natal.

Filho de oficial da Marinha, na infância preferia “peladas” próximas a Vila Naval, no Alecrim, brincava de carrinho de rolimã e jogava botão.

Depois, veio a paixão pelo basquete, chegando às quadras do mundo inteiro, tornando-se um dos atletas mais importantes do esporte.

A volta – Ele recorda em depoimento, a emoção de voltar a cidade de Natal em 2016 e correr com o fogo olímpico nas principais ruas, quando saboreou comidas típicas, como queijo de coalho, manteiga de garrafa, feijão de corda, carne de sol.

Mão Santa – Chamado de Mão Santa” foi o principal marcador nos Jogos Olímpicos de Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996.

Ninguém marcou mais pontos que ele em Olimpíadas: 1.093.

Oscar também é o maior cestinha de uma partida de Jogos Olímpicos, com 55 pontos contra a Espanha, em Seul.

Recusa da glória – Em 1984, Oscar foi convidado para jogar na NBA, a maior liga do esporte global e sonho de qualquer atleta.

O convite veio do New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets).

Michael Jordan foi escolhido pelo Chicago Bulls, nesta mesma época.

Mas, Oscar recusou.

Preferiu ficar com a camisa 14 da seleção brasileira.

Apelo – Filho da terra potiguar, com tamanho reconhecimento mundial, nunca recebeu uma homenagem significativa onde nasceu.

Ainda há tempo da. Prefeitura de Natal, entidades públicas e privadas unirem-se na construção de monumento a um dos maiores ídolos do basquete mundial.

Afinal, o mundo consagra Oscar e não se justifica que Natal se omita.

Em tempo – A sugestão de homenagear Oscar com monumento não poderá envolver recursos públicos.

Teriam que ser recursos privados.

Isso porque, a legislação vigente proíbe homenagens feitas às pessoas vivas nos prédios públicos

O princípio é que fere a regra da impessoalidade, tendo em vista que os estabelecimentos públicos não podem servir como promoção a pessoas vivas.

Porém há muitas formas de homenagear, sem envolver prédios públicos.

Faleceu o amigo Zé Maria (Zebrinha)

Faleceu na madrugada de hoje o ex´prefeito de Açu José Maria de Medeiros Macedo, conhecido como Zebrinha pertencente a tradicional família dos Leônidas Medeiros, Soares, Macedo.

Ele vinha de uma longa convalescença em hospital de Mossoró.

Teve alta e parecia em recuperação.

Todavia foi a óbito.

O editor do blog lamenta a morte do amigo José Maria.

Com ele firmei parceria política em Açu e pude ajudar a sua profícua administração na cidade.

Era um político afável, comunicativo. Não tinha inimigos. Com todos convivia.

O profundo pesar aos familiares e amigos.

A confiança de que Deus o receberá na Paz Eterna!

Olho aberto

Ostentação – Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. Vive diariamente rodeado de luxo.

Ele publicou no Instagram uma xícara de café avaliada em 750 mil libras (mais de 862.400 mil euros) e que tem 424 safiras, além de vários diamantes brancos.

Uma extravagância

Contra – O União Brasil pressiona para que na mudança, os ministérios sejam entregues de “porteira fechafa”, incluindo instituições vinculadas e secretarias.

O PT se opõe.

Haddad – O ministro mais bem-sucedido do governo Lula até agora é Fernando Haddad.

Dialoga com o Congresso e obtém aceitação no mercado.

Os seus maiores adversários estão no PT.

Provas anuladas I– O STF anulou, sete anos depois, toda a prova existente na operação Dama de Espadas, que apurou desvios de cerca de R$ 5,5 milhões da Assembleia Legislativa do RN, presidida pelo ex-governador Robinson de Faria.

As provas consistiram em quebras de sigilos telefônico, fiscal e bancário, interceptações telefônicas, escutas ambientais, buscas e apreensões

Provas anuladas II – A procuradora da Assembleia dra. Rita das Merces e filhos detalharam em depoimentos como funcionavam “os pagamentos ilícitos”.

Afirmaram existirem salários a funcionários fantasmas e “mesadas” a parlamentares, de até 100 mil reais mensais

Provas anuladas III – O STF não contesta a veracidade das provas.

Apegou-se ao entendimento, de que o processo deveria estar no Tribunal de Justiça e por isso anulou.

Na prática é uma absolvição pela possibilidade da prescrição beneficiar os acusados.

Provas anuladas IV – O relator do processo foi o ministro Dias Toffoli, que passou férias na praia de Pirangi, em fevereiro de 2022.

Anteriormente, em junho de 2021, o ministro Toffoli suspendeu uma ação penal contra o ex-governador Robinson de Faria, que respondia na Justiça pelos crimes de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado e obstrução de justiça por tentar comprar o silêncio de uma testemunha, conforme os denunciantes.