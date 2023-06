OPINIÃO: “GUERRA NA UCRÂNIA: PAPA FRANCISCO O NEGOCIADOR”

Por Ney Lopes

Está provado que putanistas e extremistas de direita jamais conseguirão a paz na Ucrânia.

Estou entre aqueles que condenam a invasão, que é uma clara violação do Direito Internacional e um precedente perigoso, que rompe com a prática europeia pós II Guerra Mundial de resolução dos conflitos entre Estados por via diplomática e não militar.

É preciso reconhecer com urgência que o conflito não terá solução militar, mas sim diplomática, negocial.

Esse é o único caminho.

Ninguém no Ocidente deseja a vitória da Rússia.

Por outro lado, a retirada das tropas russas do território ucraniano, é uma possibilidade remota.

A menos que, como o próprio Zelensky afirmou, Putin seja eliminado fisicamente, ou afastado do poder por um golpe palaciano.

A guerra está diante de impasse, semelhante ao da frente ocidental durante a I Guerra Mundial e não será quebrado por uma ofensiva militar conclusiva.

A via negocial é a única saída possível.

O problema é saber em que termos?

E para quando?

Apresentam-se desafios de grande complexidade.

O “cessar fogo” significa para a Ucrânia retirada das tropas russas de todo o território ucraniano.

Para a Rússia significa silenciar as armas e manter as suas forças no ponto em que estão.

Um ponto crucial é a questão da reparação moral e material da invasão.

A impunidade dos agressores é defensável?

Será razoável pagar este preço para comprar a paz?

Na verdade, a paz só será possível, quando os Estados Unidos e a China se empenharem seriamente na solução.

Defender negociações não é covardia, mas sim realismo humanista.

A proposta já apresentada pela China não é um plano de paz, mas um conjunto de pontos genéricos.

O ocidente acusou a China de ser parte interessada e fornecer armas à Rússia.

Isto é verdade.

Porém é preciso considerar que a China não tem qualquer interesse na instabilidade que a guerra provoca na Europa, o seu mercado preferencial.

Dessa forma, a conclusão é que o Ocidente, com espíritos desarmado e sem prevenções, deveria apresentar, ou apoiar, um mediador, até como forma de contrabalançar o protagonismo da China.

Parece-me inquestionável, que a Santa Sé seja o interlocutor ideal.

Em maio o ministro das Relações Exteriores da Rússia declarou que reconhecia o “sincero desejo da Santa Sé de promover o processo de paz”.

Papa Francisco já revelou que o Vaticano participa de negociações secretas pela paz na Ucrânia. Inclusive um enviado papal esteve com Zelenski.

Espera-se, que seja em breve alcançado o consenso para que o Papa Francisco vá a Moscou e Kiev com propostas concretas na busca da Paz.

É o que o mundo deseja!