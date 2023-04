OPINIÃO: “EM MOMENTO DELICADO, LULA SE AUSENTA”

Lula embarca em nova viagem e acena para Alckmin. Torna-se rotina o vice assumir.

Ney Lopes

Desde ontem, 21, o presidente Lula está em Portugal,

Essa visita é meio fora do contexto da nossa política externa e vem merecendo pesadas críticas de parlamentares portugueses.

Do ponto de vista interno, as circunstâncias políticas desaconselham ainda mais a ausência do Presidente, após a queda do primeiro membro da sua equipe, o general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

Além disso, o STF vota sobre os 100 acusados de atos golpistas nas invasões de 8 de janeiro,

Em momento tão delicado, não seria hora para ausência do Presidente.

O general pediu demissão, após vídeos do circuito interno do Palácio do Planalto mostrarem aproximação dele com invasores, durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

No vídeo é possível ver o ex-ministro circulando entre os golpistas.

As imagens mostram também funcionários do GSI interagindo com alguns deles.

O general Gonçalves Dias era conhecido como a “sombra”, tendo sido o único militar que acompanhava Lula, desde o seu primeiro mandato.

As aparências indicam, que a única justificativa da viagem seja a entrega na próxima segunda feira do Prêmio Camões ao escritor, cantor e compositor Chico Buarque, amigo pessoal do Presidente.

Na terça, Lula viaja para Madrid, onde o aguarda um encontro com empresários brasileiros e espanhóis.

A agenda na Espanha não está, ainda, completamente concluída. (!!)

No retorno ao Brasil, quarta-feira, o Presidente enfrentará o rescaldo das brasas, que ultimamente vem espalhando.

O mais grave é que o governo sentiu o impacto da divulgação do vídeo envolvendo o general Gonçalves Dias e desistiu de lutar contra a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que poderá ter desdobramentos imprevisíveis.

Esperemos para ver!

Olho aberto

Santa Luzia – Iniciativa que merece apoio é a construção de monumento para Santa Luzia, em Mossoró. Quando o povoado de Mossoró se tornou vila, em 15 de março de 1852, Santa Luzia se estabeleceu oficialmente como a padroeira da cidade, até hoje.

A homenagem, portanto, é oportuna, além de constituir ponto de referencia para o turismo religioso no estado .

Tradição – No Reino Unido existe a tradição de “grande almoço”, por ocasião da coroação de um rei.

Toda a população inglesa segue a orientação do prato escolhido.

Entre 6 e 8 de maio, quando o rei Carlos III será coroado, o almoço será “quiche”.

Armas – Levantamento Panorama Político 2023, realizado pelo DataSenado mostra que 60% dos brasileiros são contrários à flexibilização no porte e posse de arma pelos cidadãos.

Ucrânia – Cálculos realistas da Guerra da Ucrânia falam em mais de 60 mil combatentes mortos em dois meses, além de 30 mil civis.

Essa atrocidade exige uma resposta de todos os atores da comunidade internacional.

Acordos – Empresa francesa (Voltalia), dinamarquesa (Vestas e Copenhagen Offshore Partners (COP), espanhola (Enerfín) e portuguesa já firmaram acordo com o RN para produção de “hidrogenio verde”.

A recente viagem da governadora Fátima Bezerra avançou na consolidação dessas parcerias.

Utilização – O hidrogênio é considerado verde quando a eletricidade usada na “quebra” vem de fontes de energia eólica ou solar.

A produção vem do aproveitamento da força dos ventos e da radiação solar.

O RN é o maior gerador de energia eólica do País, com 7,43 giga watts (GW) de potência.

O volume representa quase um terço (30,2%) de toda a produção eólica no Brasil.

Uma das inúmeras aplicação do hidrogênio verde é usá-lo como combustível.

RN – – Para se ter uma ideia do que representará o “hidrogênio verde” produzido no RN, atualmente na região desértica da Austrália, conhecida como Outback,, consórcio de empresas está ocupando uma extensão de terra equivalente a oito vezes a cidade de Nova York, com até 1.743 turbinas eólicas, cada uma com quase a mesma altura do Empire State Building, junto com mais ou menos 10 milhões de painéis solares e mais de 1.500 quilômetros de vias de acesso para conectar tudo.

Objetivos – O objetivo do consórcio australiano é a produção de “hidrogênio verde” como solução, não só para a mineração, mas em outras indústrias, substituindo o uso de combustíveis fósseis na siderurgia, veículos no transporte de mercadorias, na produção de cimento e outras tarefas.

(Coluna publicada hoje no jornal AGORA RN).