OPINIÃO: “ANÁLISE DA QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL”

Ney Lopes

O ex-presidente da Câmara Federal deputado Aldo Rebelo, um dos mais eficientes parlamentares do país, concedeu esclarecedora entrevista sobre os indígenas Ianomâmis, desfazendo muitos “mitos” e “fakes”.

Aldo Rebelo foi ministro de Lula e Dilma e é figura emblemática no PCdoB, partido que militou durante 40 anos.

Portanto, a sua palavra é acolhida em todos os campos ideológicos.

Indígenas – O ex-ministro da Defesa afirma que existem muitos relatos de ianomâmis, apoiando o garimpo.

É o caso da etnia dos “Cinta Largas”, que exploram diamantes em seus territórios, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

Portanto, não se pode desconhecer que indígenas também participam da atividade predatória, que hoje é irregular nas reservas.

Muitos apoiam e recebem dinheiro dos garimpeiros.

E outros são contrários.

Depoimento – O deputado Aldo Rebelo deu um depoimento patético, responsabilizando as ONGs, na maioria estrangeiras, que exploram os indígenas, inclusive ianomâmis.

Ele diz que quando ministro da defesa, no governo Dilma Rousseff, foi a uma reserva na floresta e viu o estado de calamidade em que os ianomâmis viviam.

A situação era considerada “comum” pela ONG, de forma a evitar o domínio que tinham na aldeia.

ONGs – Testemunhei a presença de uma moça numa ONG, que não permitiu a entrada de militares que iam comigo.

Diz o parlamentar: “Você entra na oca, a fuligem, fumaça. Os índios com as costelas de fora, subnutridos. Tuberculose, a ausência de água encanada, de luz elétrica e a presença de doenças infecciosas. ”

Absurdo – O mais grave é que o ex-ministro indagou a representante da ONG sobre o motivo de eles não trazerem água e luz do pelotão para os ianomâmis.

Ela respondeu: “Isso atrapalha a cultura dos indígenas”.

Na verdade, o que atrapalha as populações indígenas é justamente o abandono em que elas se encontram.

Território – O norte do Brasil e o sul da Venezuela abriga ianomâmis, em regiões que juntas formam o maior território indígena coberto por floresta de todo o mundo.

Somente no Brasil, o território ocupado corresponde ao dobro do tamanho da Suíça.

Domínio – O que se observa com o depoimento de Aldo Rebelo é que muitas informações divulgadas sobre os povos indígenas são “dirigidas” pelas ONGs estrangeiras, que desejam dominar o local e extrair as riquezas existentes, através do garimpo ilegal.

A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo e a maior reserva de água doce do mundo.

O que deveria ser feito é conscientizar os ianomâmis e outros indígenas para começar a exploração de suas áreas, férteis em minérios e outras riquezas.

Royalties =- O ex-ministro cita o exemplo dos cassinos instalados dentro de reservas indígenas nos EUA.

Os hotéis de luxo próximos a Nova York ficam todos dentro de área indígena. Os indígenas ganham royalties.

No Brasil, certamente as ONGs americanas condenariam essa forma de exploração do solo indígena.

Futuro – Pelo visto esse quadro de abandono na Amazônia vem de muitos anos.

Não é de agora.

A urgência é aprovar o projeto de lei que libera a exploração agropecuária, mineral e hidrelétrica em área indígena, desde que com a concordância das comunidades.

A partir daí o Brasil agirá com os países desenvolvidos já fazem.

Olho aberto

Eleição I– Após as eleições no Senado e Câmara, a confiança de que os poderes da República, realmente atuem independentes e em harmonia, como manda a Constituição.

Eleição II – A presença do senador potiguar Rogério Marinho na disputa do Senado pode ser considerada positiva.

Valorizou a vitória do senador Rodrigo Pacheco, pela forma democrática e civilizada como se comportou.

Muitas vezes perder é também uma forma de ganhar.

Ezequiel – O deputado Ezequiel Ferreira consolidou a sua liderança no legislativo estadual, ao reeleger-se para o biênio 2023-2025.

Sem dúvida, é uma liderança emergente no cenário político estadual.

Padre João Medeiros – O padre João Medeiros, membro da Academia Norte-rio-grandense de Letras, se restabelece de cirurgia realizada em Fortaleza.

Os nossos votos são de plena recuperação.

EM TEMPO – Pausa

A partir de hoje pausa na publicação da coluna.

Voltaremos no dia 22 de fevereiro.

Bom carnaval para todos.

Até a volta!

