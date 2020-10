OPINIÃO: “ANÁLISE DA PESQUISA IBOPE EM NATAL”

Ney Lopes

A TV Cabugi divulgou ontem, 26, pesquisa IBOPE sobre a eleição de Natal. O IBOPE tem boa reputação. A bem da verdade, no RN também existem institutos de pesquisa de alto nível de confiabilidade.

A primeira conclusão da sondagem do IBOPE é que a “cabeça do eleitor” parece ter mudado.

Não existe mais essa história de acreditar no falso “rótulo” político de combatente da corrupção e defensor da moral, mas sim a busca daquilo que realmente o candidato significa, em termos de serviços prestados, sem conversa afiada.

A prova disso é Álvaro Dias, que nunca teve militância política em Natal, mas pela sua administração na cidade, sobretudo durante a pandemia, consegue a aprovação de 49% da população, que somado a 34% de regular, lhe dá o elevado índice de 83% de apoio popular (44 %) e baixa rejeição (13%).

Sem dúvida um “recorde”. A governadora Fátima Bezerra, adversária mais próxima de Álvaro, divide com o seu candidato à prefeito baixíssimos índices de apoio e elevadíssima rejeição.

Os números do IBOPE revelam nitidamente, que o eleitor deseja “prestação de contas” e não se contenta com o “bla blá bá” de ser novo, ou anticorrupção. Tudo acontece pela decepção com o exemplo de Witzel do Rio de Janeiro, que “deu no que deu”. E também outros, que se elegeram na “onda” do “novo” e até hoje não dizem porquê ganharam. Ao contrário, envergonham o mandato que detêm.

Tudo indica que está difícil enganar o eleitor, com falsos discursos. Nesse contexto, embora eleito numa “onda” de mudança, a exceção ainda é para o Presidente Bolsonaro, que se mantém em bom nível de aceitação popular (62% entre ótimo e regular), embora não transfira votos para os seus seguidores locais, até agora.

A propósito, na disputa por vaga na Câmara Municipal de Natal, o advogado e jornalista, Ney Lopes Jr introduziu em sua campanha o estilo da “prestação de contas”, onde apresenta o saldo de mais de 50 leis, de sua autoria, todas em vigor, beneficiando a população. Indica o site eletrônico para a conferencia da legislação mencionada.

Numa campanha esclarecedora, Ney Jr usa reuniões com pequenos grupos e obtém boa receptividade, inclusive nas pesquisas. Utiliza também as redes sociais para interagir com o eleitor e esclarece-lo.

Esses exemplos – Álvaro e Ney Lopes Jr – dão confiança de que o voto em Natal em 2020 seja responsável..

O eleitor não pode simplesmente reclamar os maus políticos. Tem que estar atento e na hora de votar escolher os melhores. Se os escolhidos não corresponderem, faz nova opção na próxima eleição.

Constrói-se a Democracia dessa maneira,

O voto consciente é o único meio eficaz de mudar a cidade, o estado e o país.

Prestar contas do que realizou , ou apresentar credenciais para o exercício do mandato pretendido, é a alternativa que dará credibilidade ao candidato para honrar o voto recebido.

Olho aberto eleitor! A responsabilidade no final será sua.