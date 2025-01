Operação Verão tem fim de semana sem ocorrência no litoral da Costa Branca

Conhecida como a “praia dos mossoroenses”, Tibau, nesta época do ano, recebe um grande número de visitantes, sobretudo, oriundos de Mossoró, e é necessário um reforço na segurança para a tranquilidade das pessoas que passam o verão na cidade litorânea. A Operação Verão está reforçando o patrulhamento durante este período.

Segundo o balanço da 2ª Companhia de Tibau, nenhuma ocorrência grave foi registrada no fim de semana passado, mesmo com várias festas acontecendo durante o período no município. Por noite, 50 agentes de segurança fazem o patrulhamento para garantir a segurança.

A iniciativa envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, ITEP e Detran, com o objetivo de promover ações integradas da segurança pública e de trânsito no litoral do Rio Grande do Norte, em parceria com municípios e órgãos federais.

Barreiras e abordagens a veículos e pedestres estão sendo realizadas em pontos estratégicos do município com o objetivo de coibir a circulação de armas, drogas e criminosos, garantindo maior segurança aos moradores e visitantes que aproveitam a temporada no litoral.

Os municípios de Tibau e Grossos, na costa branca potiguar, contam com postos fixos. Equipes de apoio tático operacional e educativas atuam compostas por 6 policiais civis e interagem com as equipes das delegacias fixas e móveis, bem como poderão ser acionadas por qualquer uma delas.

Estas equipes realizam o trabalho educativo em pontos estratégicos, bem como atuam de forma repressiva em caso de prática de infrações penais contra crianças e adolescentes.

INVESTIMENTO

O Governo do Rio Grande do Norte está investindo R$ 10 milhões na Operação Verão. São 1.300 policiais, por dia, atuando em todo litoral e nos locais de especial interesse turístico, dos efetivos ordinário e de serviço extra com pagamento de diárias operacionais.

As atividades irão combater o porte ilegal de armas de fogo, furtos e roubos a turistas, veranistas, moradores e comerciantes, furtos e roubos de veículos, tráfico de drogas, exploração sexual infantojuvenil, crimes ambientais como poluição sonora, embriaguez ao volante, perturbação do sossego e outras modalidades de delitos no período de 9 de janeiro a 27 de fevereiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros estarão espalhadas por todo o litoral potiguar com postos móveis na Redinha e São Miguel do Gostoso, nas praias urbanas de Natal (Praia do Forte, Praia do Meio/Artistas e Areia Preta (posto fixo), Miami e Ponta Negra. No Litoral Sul, em Búzios (posto móvel e fixo), Camurupim (posto fixo) e Pipa – Praia do Amor (posto móvel). No Litoral Extremo Norte, na Praia do Ceará (posto fixo) e na Praia das

Emanuelas (posto móvel).

De Fato