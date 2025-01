Operação Verão 2025 começa nesta quinta com reforço no combate aos “donos das praias

A Operação Verão 2025 será oficialmente lançada nesta quinta-feira, 9 de janeiro, em um evento liderado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). A iniciativa contará com a presença de prefeitos de municípios litorâneos e tem como objetivo reforçar a segurança e organizar o uso das praias, frequentemente ocupadas de forma inadequada por veículos e práticas ilegais. Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Araújo, a operação se estenderá até o final de fevereiro, quando as ações do Carnaval entram em vigor.

“O lançamento será nesta quinta-feira, com a presença da governadora Fátima Bezerra e prefeitos das cidades com orla marítima. Estamos integrando forças estaduais, municipais, órgãos de trânsito e turismo para garantir que a operação funcione de forma coordenada. Ela vai até o final de fevereiro, já englobando o Carnaval”, explicou o secretário.

Com mais de 1.300 agentes mobilizados, a operação reúne esforços da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), guardas municipais e órgãos de trânsito. “Estamos falando de mais de 1.300 agentes de segurança pública atuando, entre policiais civis, militares, bombeiros e perícia, além das guardas municipais e órgãos de trânsito das prefeituras. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal também participarão em áreas específicas”, destacou Araújo.

Um dos principais objetivos da operação é combater o uso indevido das praias por veículos como caminhonetes 4×4, quadriciclos e outros automóveis. “Infelizmente, algumas pessoas acreditam que as praias são propriedades privadas, mas esse comportamento coloca banhistas em risco. Vamos intensificar a fiscalização com o apoio do Detran, IDEMA e dos municípios”, afirmou o secretário. Além disso, a operação promoverá ações educativas para conscientizar a população sobre o trânsito seguro e o respeito aos espaços públicos.

O Coronel Araújo também destacou o incremento no efetivo e na infraestrutura de segurança. “Este ano, tivemos uma recomposição no efetivo e melhorias significativas nos equipamentos. Renovamos toda a frota de viaturas, motocicletas, quadriciclos e embarcações, o que nos permite atender melhor às demandas do cidadão.” A operação contará com um investimento de mais de R$ 10 milhões em diárias operacionais para os agentes durante os dois meses.