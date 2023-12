Operação Verão 2024 terá mais de 1.500 agentes de segurança por dia e investimento de R$ 5 milhões

Ao todo, R$ 5 milhões serão investidos com recursos do Governo do Estado. Além do policiamento diário, mais de 1.500 agentes de segurança trabalharão em serviço extraordinário em todo o litoral do Rio Grande do Norte durante essa operação.

“Essa operação integra todas as forças de segurança pública do Rio Grande do Norte, incluindo as forças federais, como a Polícia Rodoviária Federal, além das guardas municipais. Essa operação garantirá segurança aos cidadãos norte-rio-grandenses, brasileiros que visitam nosso estado e também dos cidadãos estrangeiros”, declarou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Araújo.

Além das forças de segurança estaduais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, ITEP e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a operação conta com equipes da Secretaria de Turismo (Setur), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), Detran-RN, Departamento Estadual de Rodagem (DER), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), STTU, guardas municipais e prefeituras.

A Secretária da Setur, Solange Portela, falou sobre a importância de participar desta operação: “Nossa ideia é conscientizar os profissionais do serviço de Buggy Turismo, uma atividade regulamentada pela Setur. Queremos que os bugueiros estejam com suas credenciais renovadas durante este período, cumprindo todos os critérios da legislação do serviço de Buggy Turismo, para oferecermos um serviço de qualidade aos turistas que visitam nosso estado”.

O reforço policial vai abranger uma área de atuação com mais de 400 quilômetros de extensão, do município de Tibau, no litoral norte (divisa com o Ceará), até Baía Formosa, no litoral sul (divisa com a Paraíba). Além do policiamento, a operação contará com mais 400 carros recentemente adquiridos, juntamente com os dois helicópteros da segurança pública (Potiguar 01 e 02).

Pela Polícia Militar, serão realizadas atividades ordinárias e extraordinárias nos litorais norte e sul do Rio Grande do Norte. Neste planejamento, a corporação também atuará ostensivamente com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), em fiscalizações de trânsito.

A Polícia Civil vai ampliar os postos fixos e móveis em todo o litoral potiguar com destaque para o trabalho do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), atuando de forma educativa em áreas de grande fluxo entre turistas e visitantes.

No planejamento do Corpo de Bombeiros Militar, será realizada uma cobertura ordinária com guarda-vidas em pontos estratégicos do litoral potiguar, além da Operação Praia Segura, com ações de Blitz Educativa, Criança à Vista e Turista Legal. O CBM também contará com motos aquáticas e embarcações novas.

O ITEP reforçará suas operações nos fins de semana nos municípios de São Miguel do Gostoso, Pirangi e Pipa. A equipe contará com um efetivo diário de 35 servidores em atividades dedicadas a aprimorar a prestação de serviços nessas regiões. Nos fins de semana, o número de servidores em plantão sobe para 50.

*Operação Verão*

A Operação Verão visa proporcionar segurança ao litoral do estado, tradicionalmente mais frequentado e habitado neste período, por meio de um policiamento reforçado. As forças de segurança pública têm a responsabilidade de preservar a ordem e garantir a segurança e a tranquilidade da população durante as férias, intensificando o trabalho nas praias de todo o litoral do Estado.