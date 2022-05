Operação retira fios irregulares em Mossoró e outras 11 cidades do RN

Mais de duas toneladas de fios e equipamentos irregulares de telecomunicações (internet, TV a cabo e telefonia) instalados à revelia em postes da cidade de Mossoró e de outros 11 municípios potiguares foram retirados, durante uma operação realizada pela Neonergia Cosern.

O volume de material recolhido, que representava risco à segurança da população e ao fornecimento de energia elétrica, é 20% maior do que no mesmo período do ano passado.

“O objetivo é reforçar a segurança com a população, reduzir a poluição visual, evitar o desgaste das nossas estruturas e identificar ligações à revelia e clandestinas de cabos de telecomunicação em nossa rede”, explica Júlio Giraldi, Superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

Durante todo o ano passado, a concessionária realizou 44 ações, inspecionou 134 quilômetros de rede e retirou mais de cinco toneladas de material irregular em todo estado.

A operação de ordenamento vai se repetir em outros municípios nas próximas semanas e a população pode colaborar, enviando relatos de onde haja possíveis irregularidades por meio do telefone 116 ou pelo e-mail: [email protected]

As empresas de telecomunicação precisam apresentar projeto e aguardar a análise e aprovação da distribuidora antes de lançar os cabos próximos à rede elétrica, conforme determinação das agências reguladoras Aneel, Anatel e Anp.

A operação de retirada dos cabos e equipamentos irregulares aconteceu em Mossoró, Ceará Mirim, Assú, São José de Mipibu, Arez, São Vicente, Doutor Severiano, São Tomé, Senador Eloy de Souza, Portalegre, Macau e São Gonçalo do Amarante.