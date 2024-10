“Operação Queda do Império”: PCRN prende suspeito por tráfico em Mossoró

Policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Polícia (DR) de Patu, com apoio da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DR) de Mossoró, prenderam na tarde desta segunda-feira (21), um homem de 25 anos, pela suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

A prisão foi realizada no município de Mossoró e fez parte do desdobramento da “Operação Queda do Império” deflagrada no último dia (16), para combater a comercialização de entorpecentes na região do Alto Oeste Potiguar.

De acordo com as investigações, o homem integrava um grupo que atuava de maneira organizada, sendo os principais responsáveis pela distribuição e venda de drogas na localidade. No decorrer da operação, nove pessoas foram presas.

Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar e, na sequência, realizar a prisão dos outros três membros da organização criminosa. O nome “Queda do Império” se refere a um estabelecimento comercial que servia de fachada para a venda de drogas em Patu.