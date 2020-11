Operação Purificação: dinheiro é encontrado embaixo da cama de candidato à reeleição

Nesta sexta-feira (13), o Ministério Público Eleitoral (MPE) deflagrou a Operação Purificação. A atividade averigua abusos de poder político e econômico por parte de um candidato que concorre para Prefeitura de Caiçara do Norte nas eleições municipais. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na operação. Na residência do atual prefeito, que disputa à reeleição, foram apreendidos R$ 59.400 em dinheiro. Desse valor, cerca de R$ 51.900 estavam escondidos embaixo da cama do gestor.

Existem indícios de que o prefeito, o atual presidente da Câmara de Vereadores, uma ex-prefeita e uma ex-secretária municipal estão incluídos em um esquema para compra de votos. As evidências obtidas pelo MPE apontam que no mínimo cinco pessoas estavam ofertando vantagens indevidas, como sacos de cimento, ‘’sacolão’’ e dinheiro, em troca de votos.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão à casa do atual gestor municipal e a sede do comitê de campanha dele. Para o cumprimento dos mandados, a operação contou com o auxílio da Polícia Militar.

A Operação Purificação ainda apura a prática intimidativa em desfavor de parentes de servidores públicos com o intuito de coagirem a votar no candidato da situação, sob pena da perda de cargos junto à Prefeitura Municipal.