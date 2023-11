Operação prende suspeitos de assassinar sargento da Marinha em Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) deflagrou a “Operação Lost”, no bairro Guarapes, Zona Oeste de Natal. A ação policial tem como intuito o cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de uma facção criminosa pelo assassinato de um militar aposentado da marinha, Gildo Machado de Freitas, de 58 anos.

De acordo com a polícia, um homem de 34 anos, é o mentor intelectual e executor de Gildo, que desapareceu no dia 24 de abril de 2023. No dia 19 de julho, sua ossada foi encontrada enterrada em um buraco de aproximadamente um metro, coberto por galhos de árvores. Após exames da arcada dentária realizados pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) foi identificado que era do sargento.

Gildo Machado de Freitas, de 58 anos, desapareceu em abril de 2023 — Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi