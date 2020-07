Operação policial apreende R$6 milhões em apartamento do ex-secretário estadual de Saúde

Edmar Santos foi preso na ocasião por suspeita de integrar grupo criminoso que fraudou compra de respiradores

A coluna de Lauro Jardim, do Jornal O Globo, divulgou, na noite desta sexta-feira (10), que uma operação de busca e apreensão na casa do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos não apenas o prendeu. Segundo uma fonte da PF, foram encontrados e recolhidos cerca de R$ 6 milhões em seu apartamento em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A Justiça bloqueou R$ 30 milhões das contas de Santos.

Santos, que foi demitido em maio, é investigado pelo Ministério Público por suspeitas de irregularidades nos contratos para a compra de respiradores e construção de hospitais de campanha para combater a pandemia de Covid-19. Ele é acusado de ser um dos chefes do esquema de corrupção.

Fonte O Globo