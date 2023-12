Operação Paz prendeu 460 pessoas até o fim de novembro de 2023

A Operação Paz, que visa diminuir os índices de homicídios em todo o país, atingiu três meses de atuação no final de novembro. Durante esse período, no Rio Grande do Norte, 460 pessoas foram detidas. Dessas pessoas, 92 estão diretamente relacionadas a assassinatos ocorridos no território potiguar.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), os resultados alcançados pela Operação Paz no RN resultam da integração entre as forças de segurança pública do estado, melhoria no desempenho dos núcleos de inteligência e investigação, intensificação dos patrulhamentos preventivo e ostensivo, melhor distribuição de efetivos, aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos de proteção e comunicação aprimorados, além do reconhecimento e valorização dos profissionais do sistema.

“Estamos falando de menos criminosos e menos crimes de homicídio nas ruas da capital, da Grande Natal e do interior. Isso significa que são mais vidas salvas”, enfatizou o titular da SESED, coronel Francisco Araújo Silva. “Em cinco anos, são 3.271 vidas poupadas, o que representa uma redução de mais de 33% na quantidade de mortes violentas no estado”, acrescentou o secretário.

Somente em novembro deste ano, a redução no total de mortes violentas no Rio Grande do Norte foi de 42,5%, a maior desde 2011. Os dados foram compilados pela SESED, por meio da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE).

A redução da violência também se reflete nas maiores cidades do estado. Em Natal, por exemplo, a queda foi de 69,2% em novembro. Em Mossoró, a redução foi de 61,9% no mesmo período. Em Parnamirim, a diminuição foi de 37,5%. Em São Gonçalo do Amarante, o total de mortes violentas caiu 20%. Já em Macaíba, não houve nenhum registro de homicídio no mês passado.

Operação Paz

A Operação Paz é uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o propósito de agregar e colaborar com os esforços já em andamento nos governos estaduais para reduzir as Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs), que englobam homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, mortes resultantes de lesões corporais e decorrentes da intervenção de agentes de segurança pública. No Rio Grande do Norte, a supervisão da Operação Paz fica a cargo da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), envolvendo a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia, Polícia Penal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Estatísticas Gerais (de setembro à novembro)

– Prisões: 460

– Armas de fogo apreendidas: 49

– Explosivos apreendidos: 17

– Munições apreendidas: 408

– Barreiras policiais realizadas: 1.335

– Pessoas abordadas: 24.441

– Veículos abordados: 11.438

– Mandados de prisão cumpridos: 287

– Ações ostensivas realizadas: 37.307