Operação Mandrack prende sete suspeitos por tráfico e roubos no Seridó do RN

A Polícia Civil da 93ª Delegacia de Polícia de Acari (93ª DP de Acari) deflagrou nesta terça-feira 21 a “Operação Mandrack”, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão nas cidades de Acari, Currais Novos, Cruzeta e Florânia. Sete pessoas foram presas por tráfico de drogas e diversos roubos na região do Seridó do Rio Grande do Norte.

A investigação, que durou quase dois meses, visou um grupo criminoso responsável por roubos de motocicletas, carros e fazendas nos municípios de Currais Novos, Acari, Cruzeta e Florânia. Os membros do grupo agiam em conjunto, utilizando armas longas e curtas, com foco principalmente em motocicletas, mas também roubando outros bens, como carros e quantias em dinheiro.

A operação contou com policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Caicó (3ª DR), da 9ª Delegacia Regional de Polícia de Santa Cruz (9ª DR) e do Núcleo de Operação Com Cães (NOC/PCRN), além de policiais militares e do Grupo Penitenciário de Operações com Cães do RN, da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Foram realizadas cinco prisões temporárias, além de dois flagrantes e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em Acari, Florânia, Currais Novos e Cruzeta. A operação também resultou em apreensões de drogas, armas e dinheiro.