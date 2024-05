“Operação Fortitude”: Polícia prende cinco integrantes de facção criminosa em Parnamirim

Policiais civis da 11ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Parnamirim (DHPP/Parnamirim), na manhã desta quarta-feira 29, deflagraram a “Operação Fortitude”, que visou desarticular uma facção criminosa na cidade de Parnamirim.

Com o objetivo de combater os crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em diversos bairros da cidade. Cinco pessoas foram presas em flagrante.

Durante a ação, as autoridades apreenderam uma série de evidências cruciais para desmantelar as atividades ilícitas da facção. Dentre as apreensões destacam-se diversas porções de drogas ilícitas, incluindo maconha, cocaína e crack, além de balanças de precisão, sacos para embalagem de entorpecentes, e um caderno contendo a contabilidade do tráfico. Além disso, armas de fogo, como revólveres e espingardas calibre 12, foram retiradas de circulação, juntamente com munições dos respectivos calibres.

As investigações também revelaram que alguns indivíduos desempenhavam o papel de “disciplinas” dentro da facção criminosa, incumbidos de garantir o cumprimento das regras estabelecidas pela organização, podendo aplicar punições mediante julgamento interno.

Ao todo, cinco indivíduos foram presos e dois adolescentes apreendidos, enquanto um foi conduzido e autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).