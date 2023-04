Operação do MPRN prende mulheres e apreende drogas em Pau dos Ferros

Comunicação MP/RN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta sexta-feira (14) a operação Zero Grau. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Pau dos Ferros. Duas mulheres foram presas em flagrante na ação.

Com elas, foram apreendidos drogas, dinheiro e aparelhos de telefonia celular. O nome da operação é uma alusão ao fato de elas estocarem as drogas em geladeiras.

A operação Zero Grau contou com o apoio da Polícia Militar. Ao todo, um promotor de Justiça, oito servidores do MPRN e 16 PMs participaram da ação. As duas mulheres presas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para serem autuadas em flagrante e, em seguida, serem encaminhadas ao sistema prisional potiguar. O material apreendido será analisado pelo MPRN.