Operação Dia do Trabalhador CPRE/Lei Seca prende condutores por dirigir sob influência de álcool

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), por meio da Seção Lei Seca realizou, durante todo o feriado dessa segunda-feira (1°), alusivo ao dia do trabalhor, operação em pontos distintos da capital com o objetivo de preservar vidas, coibindo a condução de veículo automotor por pessoas sob efeito de álcool.

Pelo período da tarde, na Av. Cel Estevam, bairro Dix Sept Rosado, 05 (cinco) condutores foram autuados por dirigirem alcoolizados e 01 (um) deles preso por estar em estado de embriaguez.

Já pela noite, a blitz foi montada no bairro das Rocas, zona leste, culminando com mais 04 (quatro) pessoas presas em flagrante e outras 05 (cinco) autuadas no âmbito administrativo por misturar álcool e direção.

Nenhum óbito decorrente de sinistro de trânsito ocasionado por condutor alcoolizado foi registrado em Natal durante todo o feriado.

Todas as ocorrências de flagrantes foram encaminhadas à Delegacia de Plantão da Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.