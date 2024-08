Operação desmantela esquema de fraude em exames de CNH no RN

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (8), a “Operação Transfer Ban”, que teve como alvo um esquema criminoso de falsificação de comprovantes de residência para obtenção irregular da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em residências localizadas no município de Campina Grande, no estado da Paraíba.

De acordo com as investigações da polícia, iniciadas após denúncias da direção do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN), apontaram para um grupo criminoso liderado por um despachante que, em conluio com familiares e comparsas, falsificava comprovantes de residência para que candidatos à CNH, oriundos da Paraíba, realizassem os exames práticos no Rio Grande do Norte.

Play Video

Estima-se que cerca de 30 candidatos tenham sido beneficiados por esse esquema criminoso. Durante a operação, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares, CNHs do RN, documentos diversos e a quantia de R$ 5 mil em espécie. Além disso, as investigações revelaram que o despachante, em uma tentativa de obstruir a Justiça, combinou depoimentos falsos com os clientes ouvidos pela Polícia Civil.

Com o apoio da direção do Detran/RN, a “Operação Transfer Ban”, que significa impedimento de transferências, mobilizou 24 policiais civis divididos em seis equipes. As investigações continuam para desmantelar completamente o grupo criminoso e responsabilizar todos os envolvidos.