Operação desbarata esquema de loteria ilegal por meio de redes sociais no RN

Uma operação com o intuito de desbaratar um esquema de loteria não autorizada foi deflagrada nesta quinta-feira (14) nas cidades de Natal e Jardim do Seridó, que fica localizada na região Seridó do Rio Grande do Norte. Denominada “Mantus”, a ação é realiza por meio de trabalho conjunto entre a Polícia Militar e o Ministério Público do RN.

Segundo informações do MPRN, um escritório de jogos, bingos e leilões funcionava em uma residência na cidade de Jardim do Seridó. A ação do grupo se dava através de apostas virtuais em que os apostadores escolhem a cota com os números que variam de valores, a depender das apostas e dos objetos sorteados e após realizam o pagamento via Pix. Entre os bens supostamente sorteados estão automóveis, motocicletas, dinheiro, entre outros itens.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. O material apreendido será analisado. Ainda não é possível calcular quanto em dinheiro foi obtido pelo no esquema investigado. O MPRN ainda apura o envolvimento de outras pessoas nos crimes.

O nome da operação é uma referência à mitologia Romana, em que Mantus seria um demônio que usava jogos de azar para atrair suas vítimas.