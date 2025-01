Operação da PRF flagra caminhoneiro com cocaína no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta quarta-feira (8) mais um flagrante importante durante a operação “Descanso Legal”, na cidade de Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal. Um caminhoneiro foi encontrado em posse de cocaína enquanto transportava uma carreta carregada com combustível, um cenário que expõe o grave risco à segurança no trânsito.

O condutor foi abordado durante a fiscalização que visa combater o uso de substâncias ilícitas entre motoristas profissionais, prática frequentemente utilizada para prolongar jornadas de trabalho de forma irregular. A cocaína apreendida, junto com o relato do motorista, indicam que substâncias como rebites e outras drogas ainda são um problema enfrentado no transporte rodoviário.

A PRF confeccionou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o motorista, que deverá responder judicialmente pelo uso de drogas. Além disso, a ação reforça o compromisso da instituição em garantir segurança nas rodovias, especialmente no transporte de cargas perigosas como combustíveis.

O uso de drogas por caminhoneiros não apenas coloca suas próprias vidas em risco, mas também ameaça a segurança de todos os usuários das rodovias. A busca por maior lucro e produtividade, às custas de jornadas exaustivas e consumo de substâncias ilícitas, pode resultar em acidentes graves, como colisões, tombamentos e incêndios, especialmente no transporte de cargas perigosas.

A PRF reforça a importância de respeitar os períodos de descanso e as normas de trânsito. Campanhas educativas e operações como o “Descanso Legal” são fundamentais para conscientizar motoristas e transportadoras sobre os perigos dessa prática.

A PRF solicita à população que denuncie comportamentos imprudentes ou suspeitos nas rodovias pelo número 191. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e juntos podemos construir estradas mais seguras.