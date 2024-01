Operação da Polícia Militar apreende veículos irregulares em Mossoró

Na tarde deste domingo (28), uma operação coordenada por Policiais Militares, por meio das equipes do 2ºBPM e CPRV, resultou na apreensão de motocicletas irregulares na cidade de Mossoró.

A ação incluiu fiscalização e abordagem pessoal e veicular durante um evento chamado “Grau”, realizado na pista de pouso da Maisa. Durante a verificação dos veículos presentes, quatro motocicletas em situação irregular foram identificadas e recolhidas pela equipe do CPRV.

Os participantes do evento receberam orientações por parte das autoridades policiais, visando garantir a segurança e coibir infrações no trânsito. A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar em manter a ordem e a regularidade no tráfego, promovendo um ambiente mais seguro para a comunidade.