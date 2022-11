Operação da Polícia Civil do RN prende oito suspeitos por roubos a cofres de postos de combustíveis

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) deflagraram, nesta quinta-feira (10), uma operação repressiva, junto a diversas Delegacias de Polícia Civil, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF)l, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em roubos a cofres de postos de combustíveis, mediante uso de explosivos. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além de dez mandados de prisão preventiva, todos em desfavor de integrantes e familiares dos suspeitos de realizarem explosões de cofres em postos de combustíveis; oito suspeitos foram detidos.

A operação policial contou com 110 integrantes das forças de segurança pública, tendo iniciou na tarde desta quarta-feira (09), quando Madson Roberto Alves Fonseca, mais conhecido como “Pé de Chumbo”, com três mandados de prisão em aberto, foi preso em uma ação em conjunto com a PRF, em Fortaleza/CE. Madson Roberto, “Pé de Chumbo”, é considerado o chefe dessa organização criminosa e estava utilizando um RG falso. Foram presos, além de “Pé de Chumbo”, Jailson Francisco Marinho Neto, Erick Lourenço de Santana, José Anderson da Silva Dantas, Adailton Pereira Cardoso, Alex de Lima Ribeiro, Edvan Herculano Gama Júnior e Igor de Oliveira Lima.

Segundo as investigações, essa organização criminosa vem sendo investigada desde o início deste ano, quando explodiram o cofre de um posto de combustíveis, em Riachuelo, no dia 31 de janeiro. Além disso, o grupo é apontado como responsável por 22 ações criminosas. Participaram dessa operação policial, além da DEICOR e PRF, as equipes da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Natal, Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Natal, Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Natal, Delegacia Especializada de Capturas e Polícia Interestadual (DECAP/Polinter), Delegacia Especializada de Defesa ao Meio Ambiente e Assistência ao Turista (DEMAATUR), Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Natal e São Gonçalo do Amarante, 18ª Delegacia de Polícia (DP de Natal) de Parnamirim, 4ª Delegacia de Polícia (DP de Natal), 22ª Delegacia de Polícia (DP de Ceará-Mirim), 88ª Delegacia de Polícia (DP de Touros), 21ª Delegacia de Polícia (DP de São Gonçalo) e 80ª Delegacia de Polícia (DP de Santa Cruz).

As investigações continuam, tendo em vista que outros integrantes dessa organização criminosa continuam foragidos da Justiça. Essa é mais uma ação integrada da Operação “Albatroz” do programa Guardiões da Fronteira da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

