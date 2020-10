Operação da PF cumpre mandatos de prisão em Areia Branca, Tibau e Mossoró em combate ao contrabando

A Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI), deflagrou na manhã desta terça-feira (27), a Operação Falsos Heróis, que investiga as atividades de organização criminosa voltada à prática de contrabando de cigarros e produtos falsificados.

Cerca de 165 policiais federais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em Areia Branca, Tibau e Mossoró, nos Estados do Pará, em Belém e Ananindeua e em São Paulo.

As diligências realizadas durante a investigação permitiram identificar a existência de uma organização criminosa bem estruturada, envolvendo transporte naval de produtos contrabandeados (cigarros, vestuário e equipamentos eletrônicos falsificados) com origem no Suriname de forma clandestina e que desembarcavam em pontos da costa dos municípios potiguares de Areia Branca, Porto do Mangue e Macau, sendo posteriormente transportados para diversos estados, principalmente São Paulo, onde são comercializados em locais notadamente conhecidos por esta prática.

Dentre os investigados, constam empresários, policiais civis do Rio Grande do Norte, além de um secretário municipal da cidade de Areia Branca.

Os crimes imputados são os de contrabando qualificado (art. 334-A, §3º, CP) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, e § 4º, incisos II e V, da Lei 12.850/2013), cujas penas, somadas, podem ultrapassar a 23 (vinte e três) anos de prisão.